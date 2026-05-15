Land Corruption: पत्नीचं नाव सातबाऱ्यावर लावायला मागितली लाच, महिला मंडल अधिकाऱ्यासह कोतवाल रंगेहाथ सापडले

राजापूर: सातबारावर पत्नीचे नाव दाखल करण्यासाठी २५ हजारांची लाच मागून तडजोडीअंती २० हजार रुपये स्वीकारताना राजापूर तालुक्यातील दोन महिला अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले..तक्रारदाराची जवळेथर येथे वडिलोपार्जित जमीन आहे. सातबारा उताऱ्यावर पत्नीचे नाव नसल्याने त्यांनी फेरफारसाठी अर्ज केला होता. १३ मे रोजी मिळंद येथील तलाठी कार्यालयात कोतवाल संजना नंदकुमार माने (वय ४१) हिची भेट घेतली असता फेरफार मंजूर करण्यासाठी मंडल अधिकारी पूनम जससिंग गावीत (वय ३७) यांनी २५,००० रुपये मागितल्याचे सांगून कोतवाल माने हिने तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केली..\rमिळंद तलाठी कार्यालयात सापळा रचून पंचासमक्ष कोतवाल संजना मानेहि २०,००० रुपये स्वीकारले. त्यानंतर मंडल अधिकारी पूनम गावीत हिला फोनवरून याबाबत कळवताच त्यांनी संमती दर्शवली. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने श्रीमती संजना नंदकुमार माने (कोतवाल, तलाठी सजा), श्रीमती पूनम जससिंग गावीत (मंडल अधिकारी, तळवडे, ता. राजापूर वर्ग-३) या दोघींना ताब्यात घेतले.