शिकारीसाठी गेलेल्या बंदूकीचा अचानक बार उडाला अन्...

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - कारिवडे येथील जंगलात ठासणीची बंदूक घेऊन शिकारीसाठी गेलेल्या युवकाच्या बंदुकीचा अचानक बार उडून झालेल्या स्फोटात तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात हलविले होते; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. अभिजित रामचंद्र पोकळे (वय 28, रा. कारिवडे गावठाणवाडी) असे मृत युवकाचे नाव असून ही घटना काल (ता. 20) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत त्याचा भाऊ एकनाथ रामचंद्र पोकळे यांनी येथील पोलिस ठाण्यात खबर दिली असून याबाबत पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. याबाबत अधिक माहिती अशी की, कारिवडे गावठाणवाडी येथील अभिजित पोकळे या युवकाच्या घरात शेती संरक्षण परवाना असलेली बंदूक आहे. ती घेऊन तो करिवडे गावच्या सीमेवरील असलेल्या जंगल परिसरात शिकारीसाठी जात असे. काल रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास अभिजित जंगलात शिकारीसाठी गेला होता. शिकार करण्यासाठी बंदुकीमध्ये त्याने बार भरला होता. शिकार करतेवेळी अचानक बंदुकीतील बार जागी पडून स्फोट झाला. यावेळी बंदुकीतील शेरे अभिजितच्या छातीत घुसले. या स्फोटामध्ये त्याच्या उजव्या हातालाही गंभीर दुखापत झाली. यामुळे तो पूर्णपणे रक्तबंबाळ झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत तो तसाच स्वतःला सावरत आपल्या गावठाणवाडी येथील घरी आला. याबाबतची माहिती त्याच्या कुटुंबीयांना मिळताच त्याच्या कुटुंबीयांनी तातडीने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात त्याला हलविले; मात्र उपचारापूर्वीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती येथील पोलिस ठाण्याला प्राप्त होताच येथील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक शरद लोहकरे यांनी घटनास्थळी जात संबंधित प्रकाराचा पंचनामा केला. घटनेमध्ये गंभीररित्या जखमी झालेल्या अभिजित पोकळे याचा रात्री अकरा ते साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच येथील उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात कारिवडे ग्रामस्थांनी एकच गर्दी केली होती. बंदूक जप्त

अभिजित हा गावातील अनेकांचा परिचित होता. तो गेली काही महिने स्वतःचा फॅब्रिकेशन व्यवसाय चालवत होता. त्याच्या अचानक जाण्याने कारिवडे गावठाणवाडी येथील पोकळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अभिजित याच्या मागे दोन भाऊ, आई, वडील असा परिवार आहे. अभिजित याच्या मृत्यूच्या बातमीने कारिवडे गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. अभिजितने शिकारीसाठी वापरलेली ठासणीची बंदूक येथील पोलिसांनी जप्त केली आहे.





