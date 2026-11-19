राजापूर: सध्याच्या डिजीटल युगामध्ये मुलं अधिकाधिक मोबाईलमध्ये रमल्याचे चित्र ठिकठिकाणी अन् घरोघरी दिसते. त्याचा मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीमध्ये ज्ञानाचे विश्व खुले करणार्या पुस्तकांशी मैत्री घडविताना पुस्तक वाचन अन् आकलनातून बालवयातच विद्यार्थ्यांच्या विचारांना नवीन दिशा देण्याच्या उद्देशाने राजापूर तालुक्यातील झर्ये येथील जिल्हा परिषद शाळा नं. 1 येथे ‘पुस्तकांच्या मनातलं’ हा अभिनव उपक्रम राबविला जात आहे. ‘पुस्तके बोलू लागली आणि मुलं ऐकू लागली ’ या अनोख्या संकल्पनेतून राबविण्यात असलेल्या आणि पुस्तकांनाच बोलते करणार्या या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना पुस्तकांच्या भावविश्वाची सफर घडत आहे. .पुस्तकांकडे केवळ अभ्यासाचे साधन म्हणून न पाहता त्यांच्याशी मैत्री करण्याची, त्यांच्यातील भावविश्व जाणून घेण्याची आणि वाचनातून आनंद मिळविण्याची नवी दृष्टी देणारा हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम आहे. प्रशाळेचे उपशिक्षक नितीन पांचाळ यांच्या संकल्पनेतील हा उपक्रम मुख्याध्यापक रविंद्र रसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविला जात आहे. पुस्तकांच्या पानांमधील शब्द जेव्हा विद्यार्थ्यांच्या मनाशी संवाद साधू लागतात, तेव्हा शिक्षण केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादीत न राहता ते अनुभवसमृद्ध बनते या उक्तीप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या मनात ज्ञानाची बीजे पेरणारी आणि वाचनसंस्कृतीची रूजविणार्या ‘पुस्तकांच्या मनातलं’ या अभिनव उपक्रमाचे सर्वस्तरातून कौतुक केले जात आहे..असा आहे ‘पुस्तकांच्या मनातलं’ उपक्रमविद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरणारी विविधांगी पुस्तकांनी सुसज्ज असलेले ‘दुपारचं वाचनालय’ सुरू करण्यात आले आहे. दुपारच्या मध्यल्या सुट्टीच्यावेळी विद्यार्थी या वाचनालयामध्ये बसून स्वतःच्या हाताने घेवून आपल्या आवडीच्या पुस्तकाचे वाचन करता. पुस्तकाचे वाचन केल्यानंतर त्या पुस्तकातील आशयावर आधारीत जणू एखादे पुस्तक विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहून स्वतः ची कहाणी सांगत आहे, आपल्या भावना व्यक्त करीत आहे आणि आपल्या पानांमधील ज्ञानाचा खजिना उलगडत आहे असा कल्पक अनुभवाचे वाचन करणारा विद्यार्थी अन्य विद्यार्थ्यांसमोर सादरीकरण करतो. या सादरीकरणामध्ये जणूकाही आपणच पुस्तक आहोत अशा पद्धतीने पुस्तकातील विविधांगी पात्रे, घटना, प्रसंग, विचार आणि संदेश या अनुषंगाने पुस्तकाचे मनोगत व्यक्त केले जाते..असा घडतो विद्यार्थी व्यक्तीमत्व विकास पुस्तकवाचनातून ज्ञान विश्व खुलेसाहित्यावर विचार करण्याचा क्षमता विकासप्रश्न विचारणे अन् स्वतःचे मत मांडण्याचा कौशल्य विकासकल्पनाशक्तीचा वापर करण्याचे कौशल्य विकास आत्मविश्वास अधिक दृढ होणेभाषिक अभिव्यक्ती विकास.“ ‘पुस्तके बोलू लागली आणि मुलं ऐकू लागली ’ या संकल्पनेतील ‘पुस्तकांच्या मनातलं’ हा अभिनव उपक्रम शाळेमध्ये जून महिन्यापासून राबविला जात आहे. त्यामध्ये सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त हभाग असतो. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची शब्दसंपदा, वाचन आकलन, भाषिक अभिव्यक्ती आणि आत्मविश्वास विकसित होण्यास निश्चितच मदत होत आहे. त्याचवेळी पुस्तकांकडे केवळ अभ्यासाचे साधन म्हणून न ेपाहता एक जिवलग मित्र म्हणून पाहण्याची नवी दृष्टी त्यांच्यामध्ये विकसित होण्यास मदत होत आहे. ”- नितीन पांचाळ, उपशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.