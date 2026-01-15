कोकण

Sindhudurg News : लाड-पांगे समितीच्या शिफारशींनुसार जिल्हा परिषदेत वारसा हक्काने १३ जणांना शासकीय नोकरी

Jobs Granted Through : २५ प्रस्तावांपैकी १३ जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले असून उर्वरित १२ प्रस्तावांवर छाननी व प्रक्रिया सुरू आहे.
Zilla Parishad office in Oros where appointment orders under compassionate policy were issued.

ओरोस : राज्याच्या लाड-पांगे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेजवळ २५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यातील १३ जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे नियुक्ती आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिले आहेत.

