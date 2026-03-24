Engineers Active : जिल्हा परिषदेत अभियंत्यांची कमतरता; विकासकामांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

सिंधुदर्गनगरी : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे जिल्हा नियोजन, जनसुविधा, १५ वा वित्त आयोग यांसह विविध योजनांच्या कामांचा डोंगर साचला आहे; मात्र ही कामे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने या विभागाला कसरत करावी लागत आहे. अभियंत्यांची ४५ पदे मंजूर असताना केवळ २३ शाखा अभियंता जिल्ह्याचा कारभार हाकत आहेत. परिणामी, विकासकामांच्या गुणवत्तेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे..केंद्र आणि राज्याच्या विविध विकास योजना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत राबविल्या जातात. २०० कोटी विकास निधीपैकी सुमारे ६० ते ७० कोटी निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च केला जातो. या निधीतून विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे २००० ते २२०० कामे होतात. याव्यतिरिक्त ग्रामपंचायत व पंचायत समितीकडील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून एका तालुक्यात अंदाजे ५०० ते ६०० विकासकामे केली जातात. .जनसुविधा व २५/१५ योजनेतूनही मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात येतात. ही सर्व कामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फतच होतात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमार्फत मंजूर कामे सुरू करताना शाखा अभियंत्याकडून त्याचे मोजमाप, कामाची देखरेख व नियंत्रण असणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असते; मात्र अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने कामांवर परिणाम दिसून येत आहे..पदे भराल, तरच विकासकामांना येईल गती!जिल्ह्यात विविध योजनांतर्गत विकासकामांचा धडाका सुरू असला तरी, देखरेख व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शाखा अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने कामांना विलंब होत आहे. ही पदे भरली तरच जिल्ह्याच्या विकासाला गती येणार असून, कामाचा अपेक्षित दर्जा राखता येणार आहे. त्यासाठी आता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.