क्रीडा

French Open Women's Champion: 19 वर्षीय मीराचा इतिहास! फ्रेंच ओपन जिंकत केला असा पराक्रम, जो अनेक दिग्गजांनाही जमला नाही

Mirra Andreeva Wins French Open Title: 19 वर्षीय मीरा अँड्रिवाने फ्रेंच ओपन महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावत इतिहास रचला. अंतिम फेरीत तिने माजा च्वालिन्साकाचा सरळ सेटमध्ये पराभव केला.
French Open Women's Champion

French Open Women's Champion

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Mirra Andreeva Wins French Open Title: रशियाच्या १९ वर्षीय मीरा अँड्रिवा हिने पात्रता फेरीतून अंतिम फेरीत धडक मारणाऱ्या माजा च्वालिन्साकाचा ६-३, ६-२ असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला आणि फ्रेंच टेनिस स्पर्धेत महिला विजेतेपद मिळवले.

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