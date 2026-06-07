French Open Women's Champion: 19 वर्षीय मीराचा इतिहास! फ्रेंच ओपन जिंकत केला असा पराक्रम, जो अनेक दिग्गजांनाही जमला नाही

Mirra Andreeva Wins French Open Title: रशियाच्या १९ वर्षीय मीरा अँड्रिवा हिने पात्रता फेरीतून अंतिम फेरीत धडक मारणाऱ्या माजा च्वालिन्साकाचा ६-३, ६-२ असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला आणि फ्रेंच टेनिस स्पर्धेत महिला विजेतेपद मिळवले..मोनिका सेलेसनंतर लहान वयात फ्रेंच स्पर्धा जिंकणारी अँड्रिवा पहिली खेळाडू ठरली. मिराने हा विजय दोन सेटमध्ये मिळवला असला, तरी तिला १ तास २२ मिनिटे लढावे लागले..च्वालिन्सका ही जागतिक क्रमवारीत ११४व्या स्थानावर आहे. तिच्याविषयी सहानभूती होती. त्यामुळे स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या १५ हजारांहून अधिक प्रेक्षकांचा तिला पाठिंबा होता..Sports: फ्रेंच ओपनची नवी राणी कोण?; च्वॉलिंस्का-आंद्रिवामध्ये जेतेपदाची लढत.मिराने पहिला सेट ६-३ असा जिंकल्यानंतर दुसऱ्या सेटमध्ये ५-० अशी आघाडी घेत विजय निश्चित केला होता. माजी विम्बल्डन विजेत्या कोंचिता मार्टिनेझकडून मिरा प्रशिक्षणाचे धडे घेते. मिराने २०२४मध्ये या फ्रेंच स्पर्धेत उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.