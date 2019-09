INDvSA : धरमशालात कोसळधार; पहिला टी-20 सामना पावसामुळे रद्द

धरमशाला : भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यान होणारा पहिला टी-20 सामना संततधार पावसामुळे रद्द करण्यात आला. याची अधिकृत माहिती बीसीसीआयने ट्विटरवरून दिली. धरमशाला येथे गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून जोरदार पाऊस कोसळत आहे.

The rains continue and the match has officially been called off. See you in Chandigarh for the 2nd T20I #INDvSA pic.twitter.com/BjZ9Y7QAf2 — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

रविवारी (ता.15) दुपारी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने सामना उशिरा खेळविण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. काही वेळाने पाऊस ओसरला. मात्र, सामना सुरू होण्यापूर्वी पाऊस पुन्हा सुरू झाल्याने पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

Things not looking great here in Dharamsala at the moment. It is pouring #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/azf8NDMVTV — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

रविवारी दिवसभर पावसाची संततधार सुरू होती. त्यामुळे मैदानात पाणी साचले होते. ते पाणी काढण्यासाठी काही कर्मचारी मैदानात उतरले. मात्र, पावसाचा जोर वाढतच गेला. शेवटी सामना रद्द करण्यात आला.

Work in progress at the moment to get the ground ready here in Dharamsala #INDvSA pic.twitter.com/Oqbsy3go0g — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघांमध्ये तीन टी-20 सामने होणार आहेत. त्यापैकी आज धरमशाला येथे होणारा पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला आहे. चंदीगड येथे दुसरा टी-20 सामना बुधवारी (ता.18) होणार असून तिसरा टी-20 सामना रविवारी (ता.22) बेंगलोर येथे होणार आहे.

