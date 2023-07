Video : एक ओव्हर, 7 षटकार अन् 48 धावा...! 'या' फलंदाजाने क्रिकेट विश्वात उडवली खळबळ

By

Afghanistan Batter Smashed 7 Sixes In An Over : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा 21 वर्षीय डावखुरा फलंदाज सेदिकुल्लाह अटलने एका षटकात 7 षटकार मारून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. काबूल प्रीमियर लीगमध्ये गोलंदाज अमीर झझाई याच्याविरुद्ध सेदीकुल्लाने हा पराक्रम केला.

शाहीन हंटर्स आणि अबसिन डिफेंडर्स यांच्यातील सामन्यात शाहीन हंटर्सकडून खेळणाऱ्या सेदीकुल्लाने संघाला संकटातून तर बाहेर काढलेच, शिवाय सामना जिंकवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

सेदीकुल्ला या सामन्यात फलंदाजीसाठी आला, तोपर्यंत शाहीन हंटर्स संघाने 16 धावांवर 3 विकेट गमावल्या होत्या. येथून एका टोकापासून सेदीकुल्लाहने संघाचा डाव पुढे नेत 56 चेंडूंत 7 चौकार आणि 10 षटकारांच्या मदतीने 118 धावांची नाबाद खेळी करत डावाच्या शेवटपर्यंत खेळला.

हंटर्सच्या डावातील 19व्या षटकात गोलंदाजीसाठी आलेल्या अमीर जाझाईला शाहीनने सलग 7 षटकार ठोकले. अमीर जझाईने त्याच्या षटकात एकूण 48 धावा दिल्या. सेदीकुल्लाहच्या या खेळीच्या जोरावर शाहीन हंटर्स संघाने 206 धावा केल्या आणि नंतर हा सामना 92 धावांनी जिंकला.

ऋतुराज गायकवाड यांनीही केला हा पराक्रम

तसेच महाराष्ट्राच्या ऋतुराज गायकवाडने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एका षटकात सात षटकार मारले. त्याने विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात उत्तर प्रदेश विरुद्धच्या सामन्यात नो बॉलसह 7 षटकार ठोकले. हा पराक्रम करणारा तो पहिला खेळाडू होता.