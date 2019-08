INDvsWI : रहाणेचा दिलदारपणा, बघा कोणाला केलं शतक अर्पण

अॅंटीगा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात मधल्या फळीत उपकर्णधार अजिंक्‍य रहाणे याने शानदार शतक झळकावून आपल्या फॉर्मविषयी टिका करणाऱ्यांना चोख उत्तर दिले. त्याने हे शतक कठीण प्रसंगी त्याची साथ देणाऱ्यांना समर्पित केले आहे.

''पहिल्या डावात माझी खेळी संघासाठी खूप महत्त्वाची होती. मी सध्या फॉर्मात नसल्याने माझ्यावर खूप टीका करण्यात येत होत्या मात्र, मी त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. दुसऱ्या डावात मी शतक केलं आणि याचं मला खूप समाधान आहे. माझ्या कठीण प्रसंगी ज्यांनी माझी साथ दिली, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला, पाठीशी उभे राहिले त्यांना हे शतक समर्पित करतो,'' अशा शब्दांत दिलदार रहाणेने आपले मत व्यक्त केले.

He was so emotional. His wait of two years ended. And that happy reaction by Captain Kohli for his mate describe how much he love his mates & their achievements.!

