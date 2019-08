INDvsWI : मी स्वार्थी नाहीये, शतकं हुकलं की वाईट वाटायला...

अॅंटीग्वा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात पहिल्या डावात भारतीय फलंदाजांनी निराशा केली. त्यावेळी भारताचा उपकर्णधार अजिंक्य रहाणेने आधी लोकेश राहुल आणि मग हनुमा विहारी यांच्यासह डाव सावरला. रहाणे पहिल्या डावात 81 धावांवर बाद झाला. पहिल्या दिवसाच्या खेळानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्याने शतक हुकल्याचे अजिबात दु:ख नाही असे स्पष्ट केले. ''मी जोपर्यंत खेळपट्टीवर असतो, तोपर्यंत मी संघाचा विचार करत असतो. मी स्वार्थी माणूस नाहीये, त्यामुळे शतक हुकल्याचं मला फारसं दुःख वाटत नाही. पहिल्या दिवशी खेळपट्टीवर टिकून राहणं गरजेचं होतं, त्यामुळे माझी खेळी संघाच्या कामी आली हे माझ्यासाठी महत्वाचं आहे. एका क्षणाला माझ्या मनात शतकाचा विचार होता, मात्र खराब सुरुवात झाल्यानंतर खेळपट्टीवर टिकून राहणं अधिक गरजेचं होतं. संघाला गरज असताना मी योग्य खेळी केली ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे.'' अजिंक्य आपल्या हुकलेल्या शतकाच्या संधीबद्दल बोलत होता. आपल्या खेळीबद्दल बोलताना तो म्हणाला,''खूप दिवसांनंतर मी भारतीय संघात पुनरागमन करत आहे. आता मला मिळालेल्या या संधीचा मला पुरेपूर फायदा घ्यायचा आहे.''

Web Title: Ajinkya Rahane opens up on his performance in 1st test against West Indies