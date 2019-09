शेतकऱ्यांचे सारे कष्ट एका रात्रीत वाया गेल्याने मन तुटतंय : अजिंक्य रहाणे

मुंबई : पुण्यासह महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने थैमान घातले आहे. आधी सांगली, कोल्हापूर, नाशिक तर आता पुणे, बारामतीसारख्या ठिकाणी पावसामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भारताचा फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने महाराष्ट्रातील नागरिकांना पाठींबा देणारे ट्विट केले आहे.

महाराष्ट्रासह भारतभर अशा अवकाळी आणि धुवाधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे सगळे कष्ट एका रात्रीत वाया जातात याचे खूप वाईट वाटते असे म्हणत त्याने सर्वांच्या सुखरुपतेसाठी प्रार्थनाही केली आहे.

Hope for the safety of everyone in Maharashtra and other areas affected by heavy rains in India.

Feel for the farmers of our country whose efforts are ruined in a night with these type of rains.

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) September 27, 2019