Tennis: पुण्यात टेनिसचा थरार! प्रज्वल तिवारीचा दमदार उलटफेर! दुसऱ्या मानांकित संदेश कुरळेचा पराभव करून आगेकूच

पुणे : पॉल प्रो-टेनिस अकादमी आयोजित एक लाख रुपये पारितोषिक रकमेच्या अखिल भारतीय मानांकन टेनिस स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या प्रज्वल तिवारी, पंशुल उबोवेजाने मानांकित खेळाडूंवर विजय प्राप्त करीत आपली आगेकूच कायम राखली आहे..ब्लेझ ऑलिंपियाच्या सहकार्याने एमएसएलटीए, पीएमडीटीए व एआयटीएच्या मान्येतेने पाषाण सूस रोड येथील सनी वर्ल्ड टेनिस कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत एकेरीत महाराष्ट्राच्या प्रज्वल तिवारीने दुसऱ्या मानांकित संदेश कुरळेचा ६-४, ३-६, ६-० असा, क्वालिफायर महाराष्ट्राच्या पंशुल उबोवेजाने सातव्या मानांकित निरव शेट्टीचा ७-५, ६-१ असा पराभव केला..Marathwada News:महाराष्ट्राच्या मुलींचा 'अपसेट' जलवा; आयटीएफ टेनिस स्पर्धा; मधुरिमा, सोनल यांचा मानांकित खेळाडूंना धक्का.चौथ्या मानांकित प्रसाद इंगळेने परितोष पवारवर ६-३, ६-४ असा, पाचव्या मानांकित अजमीर शेखने पात्रता फेरीतून मुख्य फेरीत प्रवेश मिळविलेल्या सक्षम भन्साळीवर टायब्रेकमध्ये ७-६ (४), ६-३ असा, काल मानांकित खेळाडूंवर विजय मिळवणाऱ्या मनन अग्रवालने स्वराज ढमढेरेवर ६-१, ७-५ असा विजय मिळविला. वरद उंद्रेने रघुनंदन आरचे आव्हान ६-३, ६-० असे, अव्वल मानांकित मध्य प्रदेशच्या दीप मुनीमने महाराष्ट्राच्या ओमेश औटीला ६-१, ६-० असे पराभूत केले..निकाल : एकेरी गट ः दीप मुनीम (मध्य प्रदेश) वि.वि. ओमेश औटी (महाराष्ट्र) ६-१, ६-०; पंशुल उबोवेजा (महाराष्ट्र) वि.वि. निरव शेट्टी (महाराष्ट्र) ७-५, ६-१; प्रसाद इंगळे (महाराष्ट्र) वि.वि. परितोष पवार (महाराष्ट्र) ६-३, ६-४; अजमीर शेख (महाराष्ट्र) वि.वि. सक्षम भन्साळी (महाराष्ट्र) ७-६ (४), ६-३; मनन अग्रवाल (महाराष्ट्र) वि.वि. स्वराज ढमढेरे (महाराष्ट्र) ६-१, ७-५; वरद उंद्रे (महाराष्ट्र) वि.वि. रघुनंदन आर (महाराष्ट्र) ६-३, ६-०; रिशीत दाखने (महाराष्ट्र) वि.वि. पगलवान डी. (तामिळनाडू) ६-४, ६-३; प्रज्वल तिवारी (महाराष्ट्र) वि.वि. संदेश कुरळे (महाराष्ट्र) ६-४, ३-६, ६-०. दुहेरी गट : प्रसाद इंगळे व संदेश कुरळे (महाराष्ट्र) वि.वि. वैष्णव रानवडे व शान वरळीकर ६-२, ६-०; सुहित रेड्डी लंका (तेलंगणा) व दीप मुनीम (मध्य प्रदेश) वि.वि. अर्जुन ओझा (गुजरात) व पार्थ सोमाणी (महाराष्ट्र) ६-४, ६-४; रघुनंदन आर. व अरिंदम बिट (महाराष्ट्र) वि.वि. प्रत्यक्षा सोनी व वेंकटेश गौतम (तामिळनाडू) ६-२, ६-२; शार्दूल खवले व सक्षम भन्साळी (महाराष्ट्र) वि.वि. सूर्या काकडे व अनीश रांजळकर (महाराष्ट्र) ६-३, ६-४.