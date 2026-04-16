क्रीडा

Tennis: पुण्यात टेनिसचा थरार! प्रज्वल तिवारीचा दमदार उलटफेर! दुसऱ्या मानांकित संदेश कुरळेचा पराभव करून आगेकूच

All India Ranking Tennis Tournament in Pune: पुण्यातील अखिल भारतीय मानांकन टेनिस स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या प्रज्वल तिवारी आणि पंशुल उबोवेजाने मानांकित खेळाडूंवर विजय मिळवत आगेकूच केली. सनी वर्ल्ड टेनिस कोर्टवर रंगतदार सामने पाहायला मिळाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पॉल प्रो-टेनिस अकादमी आयोजित एक लाख रुपये पारितोषिक रकमेच्या अखिल भारतीय मानांकन टेनिस स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या प्रज्वल तिवारी, पंशुल उबोवेजाने मानांकित खेळाडूंवर विजय प्राप्त करीत आपली आगेकूच कायम राखली आहे.

