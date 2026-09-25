Asian Games: सलमान खानला मिळाले कांस्यपदक! दिल्लीत Uber कॅब चालवली, आता जपानमध्ये तिरंगा फडकला

काही वर्षांपूर्वी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी दिल्ली-गुरुग्रामच्या रस्त्यांवर कॅब चालवणारे भारतीय लष्करातील नायब सुभेदार सलमान खान आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या पोडियमवर उभे आहेत. उत्तर प्रदेशातील अमेठीचे सलमान खान आणि पंजाबचे सतनाम सिंह यांनी रोईंगच्या पुरुष डबल स्कल्स प्रकारात कांस्यपदक पटकावत इतिहास रचला आहे. या प्रकारात आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारताचे हे पहिलेच पदक आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करून या दोघांचे विशेष कौतुक केले आहे..नागरगावा इंटरनॅशनल रेगाटा कोर्सवर झालेल्या अंतिम फेरीत भारतीय जोडीने ६ मिनिटे १३.२५ सेकंदांची वेळ नोंदवत तिसरे स्थान मिळवले. चीनच्या यी शुदी आणि नी यिदे यांनी ६:०९.७७ वेळेसह सुवर्ण, तर उझबेकिस्तानच्या मेख्रोजबेक मामातकुलोव आणि पावेल सोरिन यांनी ६:१०.४९ वेळेसह रौप्यपदक पटकावले.वयाच्या १८व्या वर्षी कुटुंबाची जबाबदारीसलमान खान हे उत्तर प्रदेशातील अमेठी जिल्ह्यातील खैराना गावचे रहिवासी आहेत. सहा भावंडांमध्ये ते सर्वांत मोठे. वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली. शिक्षण आणि कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी दिल्ली-गुरुग्राम मार्गावर कॅब चालवली.त्या काळात त्यांच्या आयुष्यात रोईंग किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे स्वप्नही नव्हते. मात्र परिस्थिती बदलली आणि २०१८ मध्ये सलमान भारतीय लष्करात दाखल झाले..सैन्यात प्रवेश आणि रोईंगशी जुळली नाळभारतीय लष्करात दाखल झाल्यानंतर सलमान यांच्या शारीरिक क्षमतेची दखल प्रशिक्षकांनी घेतली आणि त्यांना रोईंगकडे वळवण्यात आले. सुरुवातीला त्यांना या खेळाचा अनुभव नव्हता. उलट, पाण्याची भीती असल्याने रोईंग करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात बोट उलटल्याची घटनाही घडली होती.मात्र पुढे त्यांनी कठोर प्रशिक्षण घेतले. आर्मी रोईंग नोडमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांची कामगिरी सातत्याने सुधारत गेली. २०२१ मध्ये त्यांनी एर्गोमीटर चाचण्यांमधील आवश्यक निकष पूर्ण करून पुण्यातील आर्मी रोईंग नोडमध्ये प्रवेश मिळवला. त्यानंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी आपली छाप पाडली..एशियन गेम्समध्ये बदलली जोडी अन् इतिहास घडलासलमान आणि सतनाम यांची जोडी सुरुवातीला या स्पर्धेसाठी पुरुषांच्या क्वाड्रपल स्कल्स संघाचा भाग होती. मात्र स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघाच्या रोईंग कॉम्बिनेशनमध्ये बदल करण्यात आले आणि दोघांना डबल स्कल्समध्ये पाठवण्यात आले.या बदलामुळे त्यांना या प्रकारात एकत्र तयारीसाठी फार कमी वेळ मिळाला. उपलब्ध वृत्तानुसार, दोघांना डबल स्कल्ससाठी अवघे काही दिवस मिळाले. मात्र त्यांनी परिस्थितीशी जुळवून घेत अंतिम फेरीत दमदार कामगिरी केली आणि भारताला या प्रकारातील पहिले आशियाई पदक मिळवून दिले..शेवटच्या टप्प्यात पदकाची शर्यत रंगलीअंतिम फेरीत भारतीय जोडीने सुरुवातीपासूनच वेग कायम ठेवला. ५००, १००० आणि १५०० मीटरपर्यंत सलमान-सतनाम दुसऱ्या स्थानावर होते. एका टप्प्यावर ते सुवर्णपदकाच्या शर्यतीतही होते. मात्र शेवटच्या ५०० मीटरमध्ये चीन आणि उझबेकिस्तानच्या जोड्यांनी वेग वाढवल्याने भारतीय जोडी तिसऱ्या स्थानावर आली.अखेर ६:१३.२५ अशी वेळ नोंदवत सलमान आणि सतनाम यांनी कांस्यपदकावर नाव कोरले. चीनची जोडी सुवर्णपदकासह पहिल्या, तर उझबेकिस्तानची जोडी दुसऱ्या स्थानावर राहिली..सलमानची मेहनत पोहोचली आंतरराष्ट्रीय पोडियमपर्यंतसलमान यांनी यापूर्वीही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियन रोईंग चॅम्पियनशिप आणि एशियन रोईंग चॅम्पियनशिपमध्ये त्यांनी पदके मिळवली होती. २०२३ वर्ल्ड रोईंग कप आणि २०२४ ब्रिक्स गेम्समध्येही ते भारताच्या संघाचा भाग होते.सतनाम सिंह यांच्यासाठीही हे पदक विशेष आहे. २०२३च्या हांगझोऊ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्यांनी पुरुषांच्या क्वाड्रपल स्कल्समध्ये कांस्यपदक जिंकले होते. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे त्यांचे सलग दुसरे पदक ठरले आहे.एका काळी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दिल्लीच्या रस्त्यांवर कॅब चालवणाऱ्या सलमान खान यांचा प्रवास आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या पोडियमपर्यंत पोहोचला आहे. मेहनत, सैन्यातील प्रशिक्षण आणि रोईंगमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर त्यांनी भारतासाठी ऐतिहासिक पदक मिळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.