हेल्मेटवर चेंडू आदळल्याने आंद्रे रसेल स्ट्रेचरवरुन थेट रुग्णालयात 

जमैका : क्रिकेटच्या मैदानावर उसळते चेंडू आदळून होणाऱ्या दुखापती काही केल्या थांबेनात. स्टिव्ह स्मिथ पाठोपाठ वेस्ट इंडीजचा स्फोटक फलंदाज आंद्रे रसेलच्या डोक्यावर वेगाने चेंडू आदळला. हा आघात एवढा जबरदस्त होता की तो मैदानावरच पडला आणि त्याला स्ट्रेचरवरुन रुग्णालयात नेण्यात आले.

Andre Russell has been stretched off, after being hit by Viljoen

Get well soon Dre Russ!#FiWiTallawahs #JamaicaTallawahs #CPL19 #CricketPlayedLouder #Sports #Jamaica #cricket pic.twitter.com/HXMQSDswBG

— Jamaica Tallawahs (@JAMTallawahs) September 13, 2019