Ajit Pawar : ‘अजित दादांमुळे महाराष्ट्राची क्रीडा क्षेत्रात कोटींची उड्डाणे

- चंद्रजीत जाधवअजितदादा पवार यांच्यासोबत २०१० पासून थेट आतापर्यंत म्हणजे मागील १६ वर्षे एकत्रितपणे काम करण्याचा अनुभव मला घेता आला. महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटनेच्या अध्यक्षपदी ते कार्यरत असताना माझ्याकडे सेक्रेटरीपद होते. त्यामुळे त्यांच्यासोबत राहून एकत्रितपणे काम करता आले. या कालावधीत महाराष्ट्राने क्रीडा क्षेत्रात कोटींची उड्डाणे घेतली..अजितदादा पवार यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील खेळ व खेळाडूंचा विकास घडून आला. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंसाठी राज्य शासनाच्या सेवेत थेट नोकरी मिळवण्याचे दरवाजे खुले करण्यात आले. दादांच्या या निर्णयामुळे जवळपास १७५ खेळाडूंना सरकारी नोकरी मिळवता आली..दादांच्याच निर्णयामुळे राष्ट्रीय व खेलो इंडिया या दोन स्पर्धांमधील पदकविजेत्या खेळाडूंच्या बक्षीस रकमेतही कमालीची वाढ करण्यात आली. सुरुवातीला हजारांमध्ये ही रक्कम दिली जात होती. आता तीन लाख, पाच लाख व सात लाख अशा स्वरूपात बक्षिसाची रक्कम देण्यात येत आहे. विश्वविजेत्या भारतीय संघातील खो-खोपटूंना सव्वा दोन कोटी रुपये बक्षिसाच्या रूपात प्रदान करण्यात आले. ही बाबही लक्षणीय ठरली आहे..स्पर्धा आयोजनासाठी एक कोटीअजितदादा पवार यांनी देशी खेळांना प्रगतिपथावर नेण्यासाठी अपार मेहनत केली. खो-खो, कबड्डी, कुस्ती व व्हॉलीबॉल या चार खेळाडूंच्या स्पर्धांचे आयोजन राज्य शासनाद्वारे करण्यात येते. या वर्षापासून या चारही स्पर्धा आयोजनासाठी सरकारकडून एक कोटी रुपये देण्यात आले आहेत..खो-खो विश्वकरंडकासाठी १० कोटीखो-खो हा महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळ आहे. याकडे विशेष लक्ष टाकून अजितदादा पवार यांच्याकडून नवी दिल्लीत पार पडलेल्या खो-खो विश्वकरंडकासाठी १० कोटी रुपये मदत म्हणून देण्यात आले. दादांच्या या निर्णयावरून देशी खेळाबाबत असलेले प्रेम विशेष दिसून येते..ऑलिंपिक भवनासाठी ७५ कोटीअजितदादा पवार यांनी महाराष्ट्रात ऑलिंपिक भवन उभारावे यासाठी प्रचंड परिश्रम केले. पुण्यामध्ये हे भवन आकारालाही येत आहे. या भवनासाठी ७५ कोटींची तरतूदही करण्यात आली. यासाठीही दादांनीच पुढाकार घेतला. २०१२ मध्ये महाराष्ट्राला राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धा आयोजनाचा मानही त्यांच्यामुळेच मिळाला. त्यांच्याच कुशल नेतृत्वामुळे ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडता आली.(लेखक महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटनेचे सरचिटणीस आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.