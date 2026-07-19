Argentina vs Spain Final: 'मेरे पास मेस्सी है...' की स्पेनचं टीम स्पिरिट? विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी रंगली जोरदार चर्चा

सकाळ वृत्तसेवा : सत्तरच्या दशकातील गाजलेल्या दिवार चित्रपटातील ‘मेरे पास मॉँ है’! या डायलॉगने धूम माजवली होती. महान अभिनेता अमिताभ बच्चन आणि शशीकपूर यांच्यातील सलीम-जावेद यांच्या लेखणीतून साकारलेला हा आयकॉनिक डायलॉग अर्धशतकानंतरही एव्हरग्रीन आहे. विक्रमांचा विश्वकरडंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्पर्धेच्या विजेतेपदासाठी माजी विजेत्या अर्जेंटिना विरुध्द स्पेन या काटाजोड लढतीत कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..त्या धर्तीवर अर्जेंटिना जणू संपूर्ण फुटबॉल विश्वाला सांगतोय, ‘मेरे पास मेस्सी है..!’ कारण, या स्पर्धेत ‘कमबॅक’चा बादशाह बनलेल्या अर्जेंटिनाच्या स्वप्नवत वाटचालीत महान खेळाडू मेस्सीने अविश्वनीय कामगिरी करून सर्वांचे अंदाज फोल ठरविले आहेत. स्पर्धेत सर्वाधिक आठ गोल आणि चार असिस्ट करत जणू किमयागार ठरला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याने नव्वद मिनिटानंतरही झुंझत वयाचा एकोणचाळीस हा केवळ आकडा असल्याचे जणू सिध्द केले आहे. कॉर्नर असो की फ्री किक चेंडू मिळेल त्याठिकाणाहून संपूर्ण बचावफळीला चकमा देण्यात त्याची अद्भूत ‘एनर्जी’ विशीतील तरुणांनाही लाजवणारी आहे..FIFA World Cup Final 2026: अर्जेंटिना स्पेन महामुकाबला आज; भारतात फ्रीमध्ये कुठे आणि किती वाजता पाहता येणार सामना?.अर्जेंटिनाचा महान खेळाडू दिएगो मॅरेडोनाहून सरस कामिगिरी करण्याची त्याला सुवर्णसंधी आहे. ‘अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स’ या पारंपरिक रणनीतीने प्रशिक्षक लिओनेल स्कॉलनीची आगेकूच सुरू आहे. विशेषतः अर्जेंटिनाने शेवटच्या मोजक्या मिनिटात प्रतिस्पर्धी सर्व अकरा खेळाडूंनी गोल क्षेत्रात तंबू ठोकला असतानाही गोलजाळी भेदण्याचा महापराक्रम करत संपूर्ण क्रीडा वर्तुळाला थक्क केले आहे. खासकरून अत्यंत अडचणीच्या स्थितीतही शेवटच्या सेकंदापर्यंत हार न मानण्याची खेळाडूंची मानसिकता अद्वितीय आहे. त्यामुळे लागोपाठ विश्वकरंडक जिंकणाऱ्या इटली आणि ब्राझीलच्या पंक्तीत बसण्यासाठी मेस्सी आणि सहकारी झोकून देतील हे नक्की..करिष्मा असणारा कोणताही मोठा खेळाडू संघात नसताना स्पेनच्या यंग ब्रिगेडने गेल्या चार वर्षांत अविस्मरणीय कामगिरी केली आहे. युएफा नेशन्स कप, युरो कप, ऑलिम्पिक सुवर्णपदकावर जिद्दीने मोहर उमटवली. तब्बल ३७ आंतरराष्ट्रीय सामने अपराजित राहण्याचा विक्रम स्पेनचा अलीकडचा दबदबा स्पष्ट करतो. प्रशिक्षक लुईस डी फुएन्ते दशकभर १९, २१ वर्षांखालील स्पेनच्या खेळाडूंच्या जडणघडणीत रमले होते..Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार.यामुळे राष्ट्रीय प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी घेतल्यावर याच तरुण प्रतिभावंत लामिन यमाल, निको विल्यम्स, रॉड्री, पेद्री, रुईज, पाऊ कुबार्सी अशा युवा खेळाडूंना केंद्रस्थानी ठेवूनच संघ बांधला. मुख्यत्वे पारंपरिक ‘टिकी-टाका’ला तरुणाईच्या वेगाची जोड देत ‘चेंडू ठेवा; पण गोल हवा’ या मंत्राने प्रेरित केले आहे..अनुभवी गोलरक्षक उनाई, बचावपटू एमरिक, पाऊ, कुक्कुरेला, पेड्रो यांनी स्पर्धेत एकमेव गोल स्वीकारून बचावातही हम किसीसे कम नही हे अधोरेखित केले आहे. अर्जेंटिना विरुद्ध हीच बाब निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. स्पेनवासीय सध्याच्या असामान्य ‘फॉर्म’ची सोळा वर्षांपूर्वीच्या ‘ड्रीम टीम’शी तुलना करत आहेत. यामुळे या यंग ब्रिगेडने विश्वकरंडक पटकावून ‘ड्रिम टीम’शी बरोबरी साधावी, अशीच त्यांच्या चाहत्यांची मनोमन इच्छा आहे. अर्जेंटिना, स्पेन दोन्हीही आक्रमक खेळासाठी ओळखले जात असल्याने सर्वोत्तम आक्रमणाला भक्कम बचावाची जोड कोण देतो, हे पाहणे उत्कंठावर्धक आहे. अर्जेंटिना मॅजिक की स्पेनचे ‘टीम स्पिरीट’ बाजीगर ठरणार, हे औत्सुक्याचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.