Asian Games 2026 : भारत पदकांचे शतक यंदाही पार करणार? नेमबाजी, हॉकी, बॅटमिंटनमध्ये मोठ्या अपेक्षा

India Asian Games 2026 contingent and medal expectations : गतवेळेस हांगझाऊ येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत प्रथमच पदकांचे शतक पार करणारे भारतीय खेळाडू या वेळीही पदकांचे शतक गाठणार का, याची उत्सुकता उद्यापासून अधितृतपणे सुरू होत असलेल्या २०व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून लागून राहिली आहे. जवळपास १५ हजार खेळाडू ४३ क्रीडा प्रकार आणि ४५ देशांचा सहभाग असा या सोहळ्यात भारताचे ५०१ खेळाडूंचे पथक सहभागी होत आहे..गतवेळेस भारतीयांनी १०६ पदके मिळवली होती. या वेळी त्यात वाढ करण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे. शिस्त आणि सुनियोजनासाठी जपानचे नाव नेहमीच अग्रणी असते, परंतु ही स्पर्धा प्रामुख्याने खेळाडूंच्या निवासव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे अडचणीत सापडली आहे. नागोया शहरात दाखल झाल्यानंतर अनेक भारतीय खेळाडूंना खोल्यांसाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली आहे. अरुंद आणि अपुऱ्या सुविधांच्या निवासाची तक्रार अजूनही कायम आहे..Asian Games 2026 Opening Ceremony : ध्वजारोहण सोहळ्यालाही विलंब; आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजनातील गोंधळात आणखी एक भर .जपानच्या औद्योगिक पट्ट्याचे केंद्र असलेले नागोया मात्र या गोंधळापेक्षा पूर्णपणे वेगळे चित्र दिसून येत आहे. शनिवारच्या उद्घाटन सोहळ्यानंतर स्पर्धेचे आयोजनही सुरळीत होईल, असे आश्वासन आयोजकांनी दिले आहे. भारताने २०३६ पर्यंत जगातील अव्वल १० क्रीडा राष्ट्रांमध्ये, तर २०४७ पर्यंत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे यंदाची स्पर्धा पदकसंख्येपलीकडे जाऊन युवा खेळाडूंची प्रतिभा, क्षमता खोली आणि दबावाच्या परिस्थितीत कामगिरी करण्याची क्षमता पणास लागणार आहे..बॅडमिंटन सात्त्विक-चिराग शेट्टीवर नजर, पुरुष दुहेरीत भारताचे पहिले आशियाई सुवर्णपदक मिळविण्याचे लक्ष्य. पी. व्ही. सिंधूचा अनुभव आणि युवा खेळाडूंची साथ, उन्नती हुडासारख्या नव्या पिढीकडून अपेक्षा. हॉकी पुरुष संघ गतविजेता ः यंदा सुवर्णपदकासह लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकचे थेट पात्रता स्थान मिळविण्याचे लक्ष्य. महिला संघाची पदक सुधारण्याची संधी..IND vs PAK Asian Games : श्रेयस अय्यरचा संघ आशियाई स्पर्धेत पाकिस्तानला भिडणार? जाणून घ्या हा महामुकाबला केव्हा होणार.व्हिसाअभावी थांबलेले पाच ॲथलिट जपानकडे रवानाव्हिसा मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे भारतातून १२ सप्टेंबरला जपानला रवाना झालेल्या ॲथलेटिक्स पथकासोबत प्रवास करू न शकलेले पाच भारतीय खेळाडू शुक्रवारी जपानला रवाना झाले. पोल व्हॉल्टपटू सिंधुश्री गणेश आणि तिहेरी उडीपटू आशा इलांगो यांच्यासह पाच खेळाडूंना वेळेत व्हिसा न मिळाल्यामुळे संघासोबत जाता आले नव्हते. अखेर त्यांना शुक्रवारी प्रवासाची कागदपत्रे मिळाली.आशियाई स्पर्धेसाठी भारताने ७४ सदस्यांचे ॲथलेटिक्स पथक जाहीर केले आहे. या पाच खेळाडूंना टोकियोजवळील त्सुकुबा विद्यापीठात पथकातील अन्य सदस्यांसोबत काही काळ सराव आणि वातावरणाशी जुळवून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. उर्वरित ॲथलीट १३ सप्टेंबरपासून तेथे अनुकूलन शिबिरात आहेत. त्यानंतर हे पाच खेळाडू २१ सप्टेंबरला नागोयाला पोहोचतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.