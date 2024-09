क्रीडा

Asian Games 2026: क्रीडानगरी हद्दपार, भारतही नाराज; पुढील आशियाई स्पर्धेबाबतचा निर्णय यजमान जपान बदलणार?

Athletes to stay in hotels and cruise ships during 2026 Asian Games: २०२६ मधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळाडूंच्या निवासासाठी पारंपरिक अशा क्रीडानगरीची संकल्पना रद्द करण्यात आली आहे.