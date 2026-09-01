Asian Games 2026: आशियाई स्पर्धेसाठी भारताच्या तलवारबाजी संघात महाराष्ट्राच्या तेजस, श्रुतीची निवड

नवी दिल्ली : जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील तलवारबाजी या खेळासाठी भारतीय संघाची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. अनुभवी खेळाडू भवानी देवी हिचा या भारतीय संघात समावेश करण्यात आला असून तेजस पाटील व श्रुती जोशी या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड झालेले सर्व खेळाडू मंगळवारपासून १५ सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या राष्ट्रीय तयारी शिबिरासाठी पटियाला येथे एकत्र येतील आणि त्यानंतर १६ सप्टेंबरला स्पर्धेपूर्वीच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी थेट आयची-नागोया येथे रवाना होतील..भारतीय तलवारबाजी संघटनेच्या निवड समितीने राष्ट्रीय मानांकन आणि या वर्षीच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील (आशियाई वरिष्ठ तलवारबाजी चॅम्पियनशिप, जागतिक तलवारबाजी चॅम्पियनशिप आणि राष्ट्रकुल तलवारबाजी चॅम्पियनशिप) कामगिरीच्या आधारे या संघातील खेळाडूंची अंतिम निवड केली आहे. .या संघात सर्व प्रकारांमध्ये (ईप्पी, सेबर आणि फॉईल) खेळाडूंचा समावेश आहे. राष्ट्रकुल तलवारबाजीमध्ये अनुक्रमे सुवर्ण आणि ब्राँझपदक जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तनीषा खत्री आणि प्राची या खेळाडू ईप्पी प्रकारात भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. राष्ट्रकुल तलवारबाजी चॅम्पियनशिपमधील पुरुषांच्या सेबर प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या करण सिंग गुर्जरच्या कामगिरीमुळे या प्रकारात भारताच्या पदक जिंकण्याच्या आशा बळावल्या आहेत..संघ : फॉईल प्रकार : पुरुष : सचिन, सनसम हेमाश सिंग, आदित्य, तेजस पाटील. महिला : जॉईस स्टॅलिनराज, नाओरेम मीना देवी, कानूप्रिया चावला, सोनिया देवी वैखोम. ईप्पी प्रकार : महिला : तनिष्का खत्री, प्राची लोहान, मितवा चौधरी, यशकीरत कौर, हायेर. सेबर प्रकार : पुरुष : करण सिंग, गिशो निधी के. पी., लक्ष्य बाडसेर, विशाल थापर. महिला : भवानी देवी, श्रेया गुुप्ता, जेफारलिन जे. एस., श्रुती जोशी..Mumbai CNG PNG Price Hike : मुंबईकरांच्या खिशाला आजपासून डबल कात्री! CNG-PNG महागला, रिक्षा-टॅक्सी भाड्यातही वाढ.खेळाडूंच्या क्षमतेवर विश्वास भारतीय तलवारबाजी संघटनेचे सरचिटणीस राजीव मेहता यांनी या पथकाच्या तयारीबद्दल आणि क्षमतेबद्दल विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत आमच्या तलवारबाजांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय प्रगती दाखवून दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.