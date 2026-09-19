Asian Games 2026 Opening Ceremony : ध्वजारोहण सोहळ्यालाही विलंब; आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजनातील गोंधळात आणखी एक भर

Asian Games 2026 flag raising ceremony delayed : आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगोदरपासून संयोजनाबाबतीत त्रुटींमुळे संकटात सापडली आहे. आता त्यात देशांच्या ध्वजारोहण समारंभास झालेल्या विलंबाची भर पडली आहे. भारतासह सहा देशांच्या ध्वजारोहणाचा सोहळा शुक्रवारी (ता. १८) तब्बल तासाभराच्या विलंबानंतर पार पडला. आशिया ऑलिंपिक परिषद (ओसीए) आणि स्थानिक आयोजन समिती (एएनएजीओसी) यांच्यातील गैरसमन्वयामुळे हा गोंधळ झाल्याचे आयोजकांनी म्हटले आहे. जपानच्या वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजता गार्डन पिअर येथे हा सोहळा नियोजित होता; मात्र सुरुवातीला सुमारे २० मिनिटांचा विलंब झाला. पारंपरिक वाद्यवृंदाने कार्यक्रमाची तयारी केली होती, तर निन्जा योद्ध्यांच्या वेशातील कलाकारही सादरीकरणासाठी सज्ज होते. .भारताचे प्रमुख पथकप्रमुख सहदेव यादव तसेच उपपथकप्रमुख ए. शरथ कमल, लिजो डेव्हिड थोट्टन, अलकनंदा अशोक आणि अंजली भागवत यांची कार्यक्रमस्थळी उपस्थिती अगोदरपासून होती. येमेन, उत्तर कोरिया, पॅलेस्टाईन, भारत, तैपेई आणि तिमोर-लेस्ते या सहा पथकांना मंचावर जाण्याची सूचना देण्यात आली होती; मात्र त्यांना अचानक थांबविण्यात आले. १५ मिनिटांहून अधिक काळ प्रतीक्षा केल्यानंतर या पथकांना पुन्हा विश्रांतीच्या ठिकाणी जाण्यास सांगण्यात आले..महाराष्ट्रातील खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! संघातील खेळाडूंनुसार बक्षिसांची रचना; Asian Games पासून राज्य सरकारचा नियम लागू.विलंबाबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. एका पथकाशी संबंधित काही अडचण आहे. आणखी १५ मिनिटांत सोहळा सुरू करण्याचा प्रयत्न करू, असे स्थानिक आयोजन समितीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले; मात्र नेमकी अडचण काय आहे, हे बराच वेळ स्पष्ट झाले नाही. विलंब तासाभरापेक्षा अधिक वाढल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी यामागे राजकीय कारण आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर आयोजकांनी हा प्रकार राजकीय नसून गैरसमन्वयामुळे झाल्याचे स्पष्ट केले..राजकीय कारणामुळे विलंब?राजकीय कारणामुळे हा विलंब झाला होता का, याबाबत वारंवार विचारणा करण्यात आल्यानंतरही अधिकाऱ्याने गैरसमन्वयाचेच कारण कायम ठेवले. कोणत्याही पथकामुळे सोहळ्याला विलंब झालेला नाही. यापूर्वी उल्लेख केलेली अडचण म्हणजे ओसीए आणि एएनएजीओसी यांच्यातील गैरसमन्वय होय. या विलंबाचा तैपेईशी काहीही संबंध नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अन्य एका स्थानिक आयोजन समितीच्या अधिकाऱ्याने यापूर्वी प्रमुख पाहुण्याच्या आगमनाला झालेल्या विलंबामुळे कार्यक्रम लांबल्याचे सांगितले होते..नागोया शहरातील क्रीडा नगरीत प्रदीर्घ विलंबानंतर अखेर सहभागी राष्ट्रांचा ध्वजारोहण सोहळा पार पडला.मात्र भारताच्या वतीने उपपथकप्रमुख आणि माजी नेमबाज अंजली भागवत तसेच माजी ४०० मीटर रिलेपटू लिजो डेव्हिड थोट्टन हे मंचावर उपस्थित राहिले. भारताचे क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षा पी. टी. उषा हेही जवळच असलेल्या आयओएच्या कार्यालयामुळे काही वेळासाठी कार्यक्रमस्थळी आले होते; मात्र तेही नंतर तेथून निघून गेले..Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule.अपुऱ्या जागेबाबत तक्रारी शुक्रवारच्या गोंधळामुळे या मोठ्या क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनासमोरील आव्हानांमध्ये आणखी भर पडली आहे. यापूर्वीच काही खेळाडूंनी निवास व्यवस्थेला झालेला विलंब आणि अपुऱ्या जागेबाबत तक्रारी केल्या आहेत. निवासाची गैरसोय खर्च कमी करण्यासाठी पारंपरिक ‘गेम्स व्हिलेज’ उभारण्याऐवजी आयोजकांनी कंटेनरधर्तीच्या निवास व्यवस्था, बंदरात उभ्या असलेल्या क्रूझ जहाजावर तसेच हॉटेलमध्ये खेळाडूंच्या निवासाची व्यवस्था केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.