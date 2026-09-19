क्रीडा

Asian Games 2026 Opening Ceremony : ध्वजारोहण सोहळ्यालाही विलंब; आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजनातील गोंधळात आणखी एक भर

Asian Games 2026 opening ceremony latest update: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ सुरू होण्याआधीच आयोजनातील त्रुटींमुळे चर्चेत आली आहे. आता देशांच्या ध्वजारोहण सोहळ्यालाही विलंब झाल्याने संयोजनातील गोंधळात आणखी एक भर पडली आहे.
Asian Games 2026

Asian Games 2026 opening ceremony latest update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Asian Games 2026 flag raising ceremony delayed : आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगोदरपासून संयोजनाबाबतीत त्रुटींमुळे संकटात सापडली आहे. आता त्यात देशांच्या ध्वजारोहण समारंभास झालेल्या विलंबाची भर पडली आहे. भारतासह सहा देशांच्या ध्वजारोहणाचा सोहळा शुक्रवारी (ता. १८) तब्बल तासाभराच्या विलंबानंतर पार पडला. आशिया ऑलिंपिक परिषद (ओसीए) आणि स्थानिक आयोजन समिती (एएनएजीओसी) यांच्यातील गैरसमन्वयामुळे हा गोंधळ झाल्याचे आयोजकांनी म्हटले आहे. जपानच्या वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजता गार्डन पिअर येथे हा सोहळा नियोजित होता; मात्र सुरुवातीला सुमारे २० मिनिटांचा विलंब झाला. पारंपरिक वाद्यवृंदाने कार्यक्रमाची तयारी केली होती, तर निन्जा योद्ध्यांच्या वेशातील कलाकारही सादरीकरणासाठी सज्ज होते.

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