Asian Junior Tennis Pune: पुण्यात टेनिसचा धमाका! रिभव सारोहा आणि जपानच्या माओ ताझुरूचा मोठा अपसेट विजय

पुणे : महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटना व डेक्कन जिमखाना क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित बी १ आशियाई कुमार टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत भारताच्या रिभव सारोहा व जपानच्या माओ ताझुरूने मानांकित खेळाडूंवर विजय मिळविले..डेक्कन जिमखाना क्लबच्या टेनिस कोर्टवर सुरू झालेल्या पात्रता फेरीत भारताच्या रिभव सारोहाने पाचव्या मानांकित ऑस्ट्रेलियाच्या हीटन पॅनचा ६-३, ७-५ असा, तर जपानच्या माओ ताझुरूने भारताच्या सातव्या मानांकित तनुष घिल्डयालचा ४-६, ६-१, १०-६ असा पराभव केला..आदित्य मोरने यशविन दहियावर टायब्रेकमध्ये ७-६ (८), ६-१ असा, प्रणील शर्माने ओम वर्मावर ६-३, ६-२ असा, देव पटेलने स्वराज ढमढेरेवर ७-६ (२), ६-२ असा, तर वरद उंद्रेने श्रीकर दोनीवर ७-६ (२), ६-३ असा विजय प्राप्त केला..निकाल : मुले : विश्वजित सणस वि.वि. सूर्या काकडे ६-४, ३-६, १०-५; कुरनोसुके सुझुकी वि.वि. शरण सोमासी ६-४, ६-३, ओम पटेल वि.वि. आरव चावला ४-६, ७-६ (५), १०-८; अयान शेट्टी वि.वि. विवान बिदासरिया ६-३, ६-४; पंशुल उबोवेजा वि.वि. अद्वित तिवारी ६-१, ६-०; ईटा सुझुकी वि.वि. ओम ठक्कर ६-०, ६-०..मुली : तमन्ना नायर वि.वि. अरुणिमा रॉय ६-२, ६-१; सविता भुवनेश्वरन वि.वि. रितू ग्यान ६-३, ६-१; तनुश्री सतेश वि.वि. सारा फेंगसे ६-१, ६-१; इशल पठाण वि.वि. सान्वी राजू २-६, ६-२, १२-१०.