PKL 2025: एजंट आशूने नोंदवली पीकेएल इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी! दंबग दिल्लीचा यू मुंबावर एकतर्फी विजय

Dabang Delhi VS U Mumba: दबंग दिल्लीच्या आशू मलिकने प्रो कबड्डी लीग २०२५ च्या इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी करत यू मुंबावर एकतर्फी विजय मिळवला. आशूने २३ गुणांची कमाई केली आणि आपल्या संघाला ४७-२६ च्या फरकाने विजय मिळवून दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
जयपूर: प्रो कबड्डी २०२५ स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ५० वा सामना यू मुंबा आणि दबंग दिल्ली या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाला एकतर्फी पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. दबंग दिल्लीकडून आशू मलिकने दमदार खेळ केला. जयपूरच्या एसएमएस इनडोअर स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या सामन्यात दबंग दिल्लीकडून आशू मलिकने २३ गुणांची कमाई केली.

