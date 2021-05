माजी क्रिकेटरचे अपहरण करणारे चौघं जेरबंद

Former Cricketer Kidnapped News : ऑस्ट्रेलियाचे माजी टेस्ट क्रिकेटर स्टुअर्ट मॅकगिल (Stuart MacGill) यांना सिडनीतील त्यांच्या घरातून अपहरण (Kidnapped) केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. स्थानिक प्रसारमाध्यमातील वृत्तानुसार, अपहरणकर्त्यांनी मारहाण करुन त्यांना सोडून दिले. एका महिन्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आलाय. न्यू साउथ (New South Wales in Australian State) वेल्स पोलिसांनी 14 एप्रिल रोजी अपहरण करण्यात आलेल्या व्यक्ती 50 वर्षीय असल्याचे म्हटले होते. ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आणि न्यूज कॉर्प आणि स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार अपहरणकर्त्या पीडिताचे ओळख मॅकगिल (Stuart MacGill) असल्याचे समोर येत आहे.

प्रसारमाध्यमातील वृत्तानुसार, सिडनीतील उत्तरी भागात एका व्यक्तीने स्टुअर्ट मॅकगिल (Stuart MacGill) यांचा रस्ता अडवला. या व्यक्तीने बळजबरीने माजी क्रिकेटरला कारमध्ये बसवून अपहरण केले. मॅकगिल (Stuart MacGill) यांना सिडनीतील दक्षिण-पश्चिम परिसरात नेण्यात आले. याठिकाणी त्यांना मारहाण करुन त्यांना सोडण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी त्यांना जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती.

पोलिसांनी चौघांना केली अटक

पोलिसांनी अधिकृतपणे दिलेल्या निवेदनानुसार, गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या तपास पथकाने संबंधित प्रकरणात चौघांना अटक केली आहे. बुधवारी पोलिसांनी चार जणांना अटक केली असून हे संशयीत आरोपी अनुक्रमे 27, 29, 42 आणि 46 वर्षांचे आहेत. अटक करण्यात आलेल्यांची नावे अजूनही गुलदस्त्यातच आहेत. त्यांची रवानगी स्थानिक पोलिस स्थानकात करण्यात आली असून त्यांच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहेय

ऑस्ट्रेलियाचे माजी फिरकीपटू (Australian Former Cricketer ) मॅकगिल (Stuart MacGill) यांनी ऑस्ट्रेलियाकडून 1988 ते 2008 दरम्यान 44 कसोटी सामने खेळले आहेत. त्यांच्या नावे 208 विकेट जमा आहेत.