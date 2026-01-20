Australian Open Grand Slam 2026 : कोको गॉफ, इगा स्विअतेकची विजयी सलामी; माजी विजेती सोफिया केनिनचा पराभव

मेलबर्न - ऑस्ट्रेलियन ओपन या २०२६ मधील पहिल्या टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये महिला एकेरीत मानांकित खेळाडूंनी विजयी वाटचाल केली. दुसरी मानांकित इगा स्विअतेक व तिसरी मानांकित कोको गॉफ यांनी प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर विजय मिळवताना या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची शानदार सुरुवात केली. पुरुष विभागात रशियाच्या डॅनिल मेदवेदेव यांनी विजयी पाऊल पुढे टाकले. कोको गॉफ हिने पहिल्या फेरीचा अडथळा ओलांडला असला तरी सर्व्हिस करताना तिच्याकडून चुका होत आहेत. कोका गॉफ हिने आतापर्यंत दोन ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावले असले तरी तिला अद्याप ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवता आलेली नाही. मागील वर्षी तिला उपांत्यपूर्व फेरीत हार पत्करावी लागली होती..कोको गॉफ हिच्याकडून सर्व्हिसमध्ये चुका होताना दिसत आहेत. मागील वर्षातील डब्ल्यूटीए टूअरमध्ये तिच्याकडून ४३१ दुहेरी चुका झाल्या होत्या. इतर कुठल्याही खेळाडूच्या ३००च्यावर चुका झाल्या नव्हत्या. कोको गॉफ हिच्याकडून याही वर्षी त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. कोको गॉफ हिने कमिला राखीमोवा हिला ६-२, ६-३ असे पराभूत केले असले तरी पहिल्या सेटमध्ये तिने सहा दुहेरी चुका केल्या. दुसऱ्या सेटमध्ये तिने एक दुहेरी चूक केली..कोको गॉफ हिने सर्व्हिसमध्ये होत असलेल्या चुकांबाबत म्हटले की, पहिल्या सेटमध्ये माझ्याकडून चुका झाल्या, पण पुढील सेटमध्ये फक्त एकच दुहेरी चूक घडून आली. सकाळचा सामना येथे खेळत असताना असे घडून येते. कारण सूर्याची किरणे डोक्यावर पडत असतात. त्यामुळे सर्व्हिस करताना चूक घडते.पोलंडच्या इगा स्विअतेक हिने पहिल्या फेरीमध्ये चीनच्या यू यूॲन हिला सरळ दोन सेटमध्ये पराभूत केले. इगा स्विअतेक हिने पात्रता फेरीमधून आलेल्या चीनच्या खेळाडूला ७-६, ६-३ असे सहज दोन सेटमध्ये पराभूत केले. पोलंडच्या टेनिसपटूने दोन तासांमध्ये विजय संपादन केला. सहाव्या मानांकित अमेरिकेच्या जेसिका पेगुला हिने अनास्तासिया झाकारोवा हिला ६-२, ६-१ असे पराभूत करीत पुढे पाऊल टाकले..वावरिंकाचा चार सेटमध्ये विजयस्टॅन वावरिंका याच्या कारकिर्दीचा हा अखेरचा ग्रँडस्लॅम मोसम सुरू आहे. त्याने याबाबत आधीच जाहीर केले आहे. स्टॅन वावरिंका याने पहिल्या फेरीच्या लढतीत सर्बियाच्या लास्लो जेरे याच्यावर पहिला सेट गमावल्यानंतर ५-७, ६-३, ६-४, ७-६ असा चार सेटमध्ये विजय मिळवत घोडदौड केली. ११व्या मानांकित डॅनिल मेदवेदेव याने नेदरलँड्सच्या जेस्पर दी जाँग याला ७-५, ६-२, ७-६ असे सरळ तीन सेटमध्ये नमवले. डॅनिल मेदवेदेव याने दोन तास ५२ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली..माजी विजेती गारदअमेरिकेच्या सोफिया केनिन हिने २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावले होते, पण त्यानंतर तिला ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये सूर गवसलेला नाही. यंदाही तिचे आव्हान पहिल्या फेरीतच संपुष्टात आले. अमेरिकेच्याच पेटॉन स्टीअर्न्स हिने सोफिया केनिन हिला ६-३, ६-२ असे पराभूत करीत आगेकूच केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.