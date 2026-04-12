Asia Badminton Championship: भारताच्या आयुष शेट्टीची अंतिम फेरीत धडक; वर्ल्ड चॅम्पियनला हरवून आशिया बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये

निन्गबो (चीन) : भारताच्या आयुष शेट्टीने आशिया अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेतील ऐतिहासिक वाटचाल कायम ठेवली आहे. अंतिम फेरीत धडक मारताना त्याने अव्वल मानांकित आणि गतविजेत्या थायलंडच्या कुनाल्वत वितिदसरन याला पराभवचा धक्का दिला. अंतिम फेरीत स्थान मिळवल्यामुळे आयुषचे किमान रौप्यपदक निश्चित झाले आहे..जागतिक क्रमवारीत २५व्या स्थानावर असलेल्या आयुषने आक्रमक खेळाने आणि तेवढच्या चोख बचावाने वितिदसरनवर १०-२१, २१-१९, २१-१७ असा विजय मिळवला. वितिदसरन हा पॅरिस ऑलिंपिकमधील रौप्यपदक विजेत्या आणि २०२३ मधील विश्वविजेता खेळाडू आहे. या सामन्यात आयुषने पहिला गेम एकतर्फी गमावल्यावर कमालीचा कलाटणी देणारा खेळ केला..दिनेश खन्ना यांच्यानंतर या प्रतिष्ठेच्या बॅडमिंटन स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठणारा आयुष हा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. १९६५ मधील त्या स्पर्धेत खन्ना यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये सात्त्विकसाईराज आणि चिराग शेट्टी यांनी दुहेरीत सुवर्णपदक जिंकले होते. आता उद्याच्या सामन्यात आयुष शेट्टीकडून अशीच सुवर्णपदकाच्या कामगिरीची अपेक्षा आहे..आयुषचा अंतिम फेरीत सामना चौथ्या मानांकित चोऊ तिएन चेन किंवा दुसऱ्या मानांकित शेई यू क्यूई यांच्यातील विजेत्या खेळाडूविरुद्ध होईल. आयुषने उपांत्य फेरीपर्यंत एकही गेम गमावला नव्हता; मात्र उपांत्य सामनात वितिदसरनविरुद्ध पहिल्याच गेममध्ये त्याची हार झाली..उपांत्य फेरीच्या या सामन्यात लय मिळवण्यासाठी आयुषला वेळ द्यावा लागला. दुसऱ्या गेममध्ये आयुषने आपल्या खेळात गती आणली आणि ४-०, ११-५ अशी आघाडी घेतली. यात त्याने मारलेले गतिमान स्मॅशेस आणि परतीचे भेदक फटके लक्षवेधक होते. बघता बघता हा गेम त्याने जिंकला तिसऱ्या आणि निर्णायक गेममध्येही आयुषने सातत्य कायम राखले. वितिदसरनवर दडपण वाढले आणि त्याच्याकडून चुका होऊ लागल्या. या संधीचा फायदा घेत आयुषने पकड अधिक घट्ट केली. १७-१० आणि नंतर १९-१३ अशी आघाडी घेत विजय निश्चित केला.