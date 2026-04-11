Ayush Shetty: आयुष शेट्टीचा जोनाथन ख्रिस्तीला धक्का; आशियाई बॅडमिंटन स्पर्धा, उपांत्य फेरीसह पदक पक्के

निंगबो (चीन) : भारताचा युवा स्टार खेळाडू आयुष शेट्टी शुक्रवारी जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर असलेल्या इंडोनेशियाच्या जोनाथन ख्रिस्ती याला पराभवाचा धक्का देत आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत पुरुषांच्या एकेरी गटाची उपांत्य फेरी गाठली. आयुष शेट्टी याने या विजयासह प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतील पदकही पक्के केले हे विशेष..जागतिक क्रमवारीत २५व्या स्थानावर असलेल्या आयुष शेट्टी याने जोनाथन ख्रिस्ती याच्यावर सरळ दोन गेममध्ये विजय संपादन केला. त्याने २३-२१, २१-१७ असा विजय मिळवताना नेत्रदीपक खेळाचा नजराणा पेश केला. आता त्याच्यासमोर थायलंडच्या कुनलावूत वितीदसर्ण याचे आव्हान असणार आहे. कुनलावूत वितीदसर्ण याने पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावले असून २०२३मध्ये विश्वविजेता होण्याचा मानही संपादन केला आहे..Ayush Shetty: आयुष शेट्टीची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक; आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धा, सिंधू, प्रणोय, उन्नतीचे आव्हान संपुष्टात.आयुष शेट्टी-जोनाथन ख्रिस्ती यांच्यामधील उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीतील पहिल्या गेममध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. सुरुवातीला आयुष शेट्टी याच्याकडे ५-३ अशी आघाडी होती. त्यानंतर इंडोनेशियाच्या खेळाडूकडून पुनरागमन करण्यात आले. ब्रेकपर्यंत जोनाथन ख्रिस्ती याच्याकडे तीन गुणांची आघाडी होती..त्याने ही आघाडी पुढे कायम ठेवली. १४-११ व १६-११ अशी आघाडी घेण्यात त्याला यश मिळाले; मात्र जोनाथन ख्रिस्ती याच्याकडून नेटजवळील खेळामध्ये चूक घडली. रिटर्नमध्ये त्याला अपयश आले. त्यामुळे आयुष शेट्टी याला १८-१८ अशी बरोबरी करता आली. पहिल्या गेममधील अखेरच्या क्षणी आयुष शेट्टी याने शानदार स्मॅशचा खेळ केला..India Open 2026: लक्ष्य सेनचा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश; किदम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय यांचा कडव्या झुंजीनंतर पराभव.प्रभावी खेळासमोर निष्प्रभआयुष शेट्टी याने दुसऱ्या गेममध्ये प्रभावी खेळ करताना जोनाथान ख्रिस्तीला निष्प्रभ ठरवले. जोनाथन ख्रिस्ती याने १३-९ अशी आघाडी मिळवली होती; मात्र जोनाथन ख्रिस्ती याला फटक्यांचे अचून टायमिंग साधता आले नाही. त्यामुळे आयुष शेट्टी याला १७-१६ अशी आघाडी घेता आली. अखेरच्या क्षणांमध्ये आयुष शेट्टी याने अधिक सरस खेळ करीत २१-१७ असा हा गेम आपल्या नावावर करीत अंतिम चारमध्ये प्रवेश केला.