India Open 2026 : संकुलातील परिसर अस्वच्छ अन् सुमार; दिल्लीतील इंडिया ओपन स्पर्धेदरम्यान डेन्मार्कच्या खेळाडूची टीका

India Open 2026 dirty courts controversy: भारतामधील नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलात इंडिया ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा खेळवण्यात येत आहे. या स्पर्धेला मंगळवारपासून सुरुवात झाली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा सहभाग असलेल्या या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी चिंताजनक बाब घडून आली. डेन्मार्कची महिला खेळाडू मिया ब्लिचफेल्ड्ट हिने इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलातील सरावासाठी असलेल्या विभागाला अस्वच्छ, सुमार दर्जा अन् व्यावसायिकपणाचा अभाव असे स्पष्टपणे उद्देशून कडाडून टीका केली आहे. आगामी महिन्यांत नवी दिल्लीमध्येच जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा येथे पार पडणार आहे. त्याआधी या क्रीडा संकुलाकडे लक्ष द्या, असे आवाहन तिच्याकडून जागतिक बॅडमिंटन संघटनेकडे करण्यात आले आहे. .मिया ब्लिचफेल्ड्ट हिने परखड मत व्यक्त करताना म्हटले की, मागील मोसमात नवी दिल्लीतील खाशाबा जाधव हॉलमध्ये इंडिया ओपन स्पर्धा पार पडली होती. तेव्हा मी तेथील परिस्थितीबाबत खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी हानिकारक व अस्वीकार्य असे म्हटले होते. त्यामुळे डेन्मार्कची महिला खेळाडू मिया ब्लिचफेल्ड्ट यंदा परिस्थिती सुधारेल असे वाटत होते, पण इंदिरा गांधी क्रीडा हॉलमध्येही तीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. कोणताही बदल झालेला नाही. मला वाटते की हे ठिकाण अजूनही खूप अस्वच्छ आहे आणि सर्व खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी येथील परिस्थिती अत्यंत हानिकारक आहे. प्रत्येकजण दोन थर असलेल्या पॅन्ट, हिवाळी जॅकेट, हातमोजे आणि टोप्या घालून सराव करीत आहेत. ज्या खेळाडूंना कोर्टवर जाऊन वेगाने धावावे लागते, अशा खेळाडूंसाठी हा सराव चांगला नव्हे..कोर्टवर पक्ष्यांची विष्ठामिया ब्लिचफेल्ड्ट हिने या वेळी मत व्यक्त करताना म्हटले की, काल जेव्हा मी सरावासाठी बॅडमिंटन कोर्टवर आले,'तेव्हा तिथे पक्षी इकडे-तिकडे उडत होते आणि बॅडमिंटन कोर्टवर विष्ठा करत होते. हे खरोखरच आरोग्यासाठी हानिकारक आणि असामान्य आहे. या स्पर्धेचे आयोजक आणि जागतिक बॅडमिंटन संघटनेने यामध्ये हस्तक्षेप करायला हवा.'मिया ब्लिचफेल्ड्ट हिने पुढे नमूद केले की, मला आशा आहे की स्पर्धेतील संबंधित प्रत्येक व्यक्ती, राष्ट्रीय संघटना आणि जागतिक संघटनादेखील या ठिकाणाकडे लक्ष देतील. कारण हा एक व्यावसायिक खेळ आहे. निष्क्रियतेचे परिणाम गंभीर असू शकतात. जर या परिस्थितीमुळे खेळाडू आजारी पडले किंवा जखमी झाले, तर ते अन्यायकारक ठरेल. या वर्षाच्या अखेरीस याच ठिकाणी होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेपूर्वी सुधारणा करणे आवश्यक असेल..खेळाडूंचे संरक्षण करण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करायलाच हवी अन्यथा मला नाही वाटत की इतर खेळाडू या परिस्थितीत खेळतील. थंड हवेचा विपरीत परिणाम इंडिया ओपन या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या परदेशी खेळाडूंनी येथील थंड हवेमुळे अडथळा होत असल्याचे सांगितले. कॅनडाच्या मिशेल लीनेही सांगितले की, नवीन ठिकाणी हवामान खूप थंड आहे. मला खूप थंडी वाजत होती. तिथे सराव करणे कठीण जात होते. हे ठिकाण खूप मोठे आहे, मी आधीच दोन-तीन वेळा रस्ता चुकले आहे. दुसरे ठिकाण अर्थातच लहान आणि अधिक सोपे आहे..दरम्यान, माजी विश्वविजेती रॅचनोक इंतनॉननेही याच विषयावर चिंता व्यक्त केली. तिने एरिनाच्या आतील थंड हवामानाकडे लक्ष वेधले. ती म्हणाली की, जेव्हा आम्हाला कोर्टवर खेळण्यासाठी तयार व्हायचे असते, तेव्हा आम्हाला जागा खूप उबदार लागते, पण आता आमच्यासाठी येथे खूप थंड वातावरण आहे. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेदरम्यान हवामान कसे असेल, हे मलाही नक्की माहीत नाही. त्यामुळे मला आशा आहे की आम्हाला यापेक्षा अधिक उबदार जागा मिळेल, काहीतरी तशी सोय केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.