Pune Hosts First Badminton League: पुण्यात पहिल्या बॅडमिंटन लीगमध्ये लिजेंड्स स्मॅशर्सची विजयी सलामी

पुणे : पूना क्लब लिमिटेड व डेक्कन जिमखाना क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या बॅडमिंटन लीगच्या साखळी फेरीत लिजेंड्स, स्मॅशर्स या संघांनी आपापल्या प्रतिस्पर्धीना हरवून विजयी सलामी दिली..डेक्कन जिमखाना क्लबच्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये या स्पर्धेत सलामीच्या सामन्यात अमेय श्रीखंडे, राधिका इंगळहळीकर, रोहित भालेराव, वरद कर्वे, विजय अलबल, धवल जितकरच्या लिजेंड्स संघाने जॅग्वार्स संघाचा ३-२ असा, तर स्मॅशर्स संघाने शटलर्स संघाचाही ३-२ असा पराभव केला. त्यात महत्त्वाचा वाटा अक्षय गद्रे, रेवती श्रीखंडे, रवींद्र कान्हेरे, मृगेंद्र बेहेरे, अभिजित आपटे, सिद्धार्थ इनामदारचा होता..या स्पर्धेच्या उद््घाटनप्रसंगी यूएसबीएचे संस्थापक अजय कन्वर, पूना क्लबचे अध्यक्ष गौरव गढोक, डेक्कन जिमखाना क्लबचे सचिव मिहीर केळकर हे उपस्थित होते..निकाल ः १) लिजेंड्स विजयी विरुद्ध जॅग्वार्स ३-२. खुला दुहेरी १ : अमेय श्रीखंडे व राधिका इंगळहळीकर वि.वि. कृष्णा बोरा व अर्णव घई २१-६, २१-१४; खुला दुहेरी २ : रोहित भालेराव व वरद कर्वे वि.वि. अभिजित परांजपे व अर्जुन मेहता २१-१६, १७-२१, १५-५; खुला दुहेरी ३ : संध्या मेळाशिमी व हर्षवर्धन पाटील पराभूत विरुद्ध मोक्षीत पोरवाल व उमेद कोठावला १२-२१, ९-२; खुला दुहेरी ४ : विजय अलबल व धवल जितकर वि.वि. हरीश सोळंकी व सिमोन खोरशेडी २१-७, २१-२; खुला दुहेरी ५ : ऋषभ जठार व श्रीरंग गोरे पराभूत विरुद्ध यश शहा व कुमार पोरवाल १३-२१, २०-२१..Asian Aquatic Championship : तिरंग्याचा अपमान? जलतरणपटूंच्या पोशाखाबाबत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं मागवला अहवाल, नेमकं काय घडलं?.२) स्मॅशर्स विजयी विरुद्ध शटलर्स ३-२. खुला दुहेरी १ : गिरीश खिंवसरा व यश मेंधळे पराभूत विरुद्ध सारा नवरे व सुनील डागले २१-१६, १९-२१, ३-१५; खुला दुहेरी २ : भूषण भंडारी व आश्विन जोशी पराभूत विरुद्ध रोहित मेहेंदळे व नीरज दांडेकर २१-१८, १४-२१, ४-१५; खुला दुहेरी ३ : अक्षय गद्रे व रेवती श्रीखंडे वि.वि. केदार नाडगोंडे व प्रकाश २१- ७, २१-५; खुला दुहेरी ४ : रवींद्र कान्हेरे व मृगेंद्र बेहेरे वि.वि. सलोनी केळकर व किरण संघवी २१-९, २१-८; खुला दुहेरी ५ : अभिजित आपटे व सिद्धार्थ इनामदार वि.वि. प्रांजली नाडगोंडे व शुभम गोयल २१-१४, २१-१४..