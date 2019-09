कुस्तीपटू बजरंग पुनिया आणि रवी कुमार टोकियो ऑलिंपिकसाठी पात्र

नूर- सुलतान (कझाकस्तान) : विनेश फोगट पाठोपाठच आता भारताचे कुस्तीपटू बजरंग पुनिया आणि रवी कुमार हे दोघेही जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेतील कामगिरीच्या जोरावर टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत.

17th Olympic Quota#BajrangPunia blocks his #Olympics2020 berth defeating North Korea Jong Son by 8-1 at the ongoing #WorldWrestlingChampionship

Reaches semifinal with a bang #BajrangPunia #Wrestling #Tokyo2020 @BajrangPunia @uwwbeach @KirenRijiju pic.twitter.com/ehC9nkGLRb

