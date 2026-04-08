Sports News: भारताला विरोध करणाऱ्या अमिनुल यांचे मंडळ बरखास्त

ढाका: टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताविरुद्ध भूमिका घेत स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड चालवून बांगलादेश क्रिकेटचे नुकसान करणाऱ्या अमिनुल इस्लाम यांच्या संचालक मंडळाची हकालपट्टी करण्यात आली असून, माजी खेळाडू तमिम इक्बाल यांची बांगलादेश क्रिकेट मंळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..बांगालदेशात सत्ताबदल झाल्यानंतर क्रिकेट मंडळातही हे बदल घडले आहेत. मुस्तफिझूर रेहमान याला आयपीएलमधून बाहेर काढल्यानंतर बीसीसीआयविरुद्ध भूमिका घेणाऱ्या अमिनुल इस्लाम आणि त्यांच्या कार्यकारी संचालकांच्या निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी बांगलादेश सरकारने पाच सदस्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती..त्यांनी दिलेल्या अहवालानंतर अमिनुल इस्लाम यांचे सर्व मंडळ बरखास्त करण्यात आले.३७ वर्षीय तमिम इक्बाल हे बांगलादेश क्रिकेट मंडळाचे सर्वात तरुण अध्यक्ष असणार आहेत. ११ सदस्यांच्या हंगामी समितीचे ते नेतृत्व करतील..सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने क्रीडा मंत्रालयाला अहवाल देताना काही सुधारणाही सुचवल्या. अगोदर स्थापन करण्यात आलेले संचालक मंडळ हे वैध प्रकारे नियुक्त करण्यात आले नव्हते तसेच ते त्यांचे काम कायद्यानुसारही करीत नव्हते, असे आम्ही आयसीसीला कळवल्याचे बांगलादेशच्या राष्ट्रीय क्रीडा विभागाचे संचालक मोहम्मद अमिनुल एहसान यांनी सांगितले. हे जुने संचालक मंडळ आम्ही बरखास्त केले आहे, अशी माहितीही त्यांनी आयसीसीला दिली..भारतात खेळणे आमच्यासाठी असुरक्षित आहे, असा हेका कायम ठेवत त्यांनी भारतात टी-२० विश्वकरंडक सामने खेळण्यास नकार दिला. त्यामुळे स्पर्धेतील सहभागाच्या लाखो रुपयांवर त्यांना पाणी सोडावे लागले होते. त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.