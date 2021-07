IPL पुन्हा येणार; MI vs CSK मेगा लढतीने होणार सुरुवात

IPL 2021 Reschedule Time Table : अमिरातीत होत असलेल्या उर्वरित आयपीएलचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलाय. गतविजेते मुंबई आणि चेन्नई यांच्यातील सलामीच्या सामन्याने ठरलेल्या या आयपीएलचा श्रीगणेशा होणार आहे. आयपीएलमधील उर्वरित सामने 19 सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान रंगणार हे यापूर्वी स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर आता बीसीसीआयने उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. एकूण 31 सामन्यांची ही स्पर्धा आहे. त्यात दुबईमध्ये 13, शारजात 10. आणि अबुधाबीत 8 सामने खेळवण्यात येणार आहेत. स्पर्धेच्या या कालावधीत सात दिवशी दोन सामने होतील. अंतिम सामना दुबईत होणार आहे. (BCCI announces IPL 2021 Time Table Start With Mumbai Indians Vs chennai super kings See All Reschedule Matches Time)

हेही वाचा: Tokyo Olympics Day 4 : टेबल टेनिसमधून गूड न्यूज!