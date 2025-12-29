क्रीडा

Gautam Gambhir: गौतम गंभीरच कसोटीचे प्रशिक्षक; बीसीसीआय सचिव सैकियांकडून चर्चांना पूर्णविराम

Gautam Gambhir Test Coach Confirmed: मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला कसोटी प्रकारात निराशेला सामोरे जावे लागले.
BCCI dismisses coach replacement rumours

नवी दिल्ली: मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला कसोटी प्रकारात निराशेला सामोरे जावे लागले. एकदिवसीय व टी-२० प्रकारात यश मिळवणाऱ्या टीम इंडियाला कसोटीत अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे कसोटी संघाचे प्रशिक्षक बदलले जाणार, अशी चर्चा रंगू लागली.

BCCI
coach
Gautam Gambhir
test cricket

