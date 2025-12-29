Gautam Gambhir: गौतम गंभीरच कसोटीचे प्रशिक्षक; बीसीसीआय सचिव सैकियांकडून चर्चांना पूर्णविराम

नवी दिल्ली: मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला कसोटी प्रकारात निराशेला सामोरे जावे लागले. एकदिवसीय व टी-२० प्रकारात यश मिळवणाऱ्या टीम इंडियाला कसोटीत अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे कसोटी संघाचे प्रशिक्षक बदलले जाणार, अशी चर्चा रंगू लागली..याप्रसंगी भारतीय कसोटी संघाच्या प्रशिक्षण स्टाफमध्ये बदल करण्याबाबत बीसीसीआयकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट मत बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी व्यक्त करीत सर्व शंकाकुशंकांना पूर्णविराम लावला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाला गेल्या वर्षी न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेत ३-० अशी हार पत्करावी लागली.त्यानंतर यंदा दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्ध २-० असा पराभव स्वीकारावा लागला. भारतीय संघाच्या कसोटी क्रिकेटमधील अपयशानंतर व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला आहे. त्यांच्यासोबत भारताच्या कसोटी संघाच्या प्रशिक्षकपदाची बोलणी सुरू आहेत. अशाप्रकारचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमधून समोर आले आहे..दहा कसोटींमध्ये पराभवगौतम गंभीर यांच्या प्रशिक्षणात भारतीय संघाने एकदिवसीय प्रकारात चॅम्पियन्स करंडक व टी-२० प्रकारात आशियाई करंडक पटकावण्याची किमया करून दाखवली; मात्र कसोटी प्रकारात उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात टीम इंडिया अपयशी ठरली. गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय संघाचा दहा कसोटी सामन्यांमध्ये पराभव झालेला आहे. फक्त सात कसोटी सामन्यांमध्ये त्यांना विजय मिळवता आलेला आहे..निराधार अन् चुकीची माहितीदेवाजित सैकिया यांनी या वेळी स्पष्ट मत व्यक्त करताना म्हटले, की भारताच्या कसोटी संघातील प्रशिक्षक विभागात बदल करण्यात येणार आहे, अशा प्रकारचे वृत्त काही माध्यमांमधून समोर आले आहे. हे चुकीचे व निराधार आहे. बीसीसीआयकडून याचे खंडन करण्यात येत आहे..मालिकेला अवधीसध्या भारतीय संघ कसोटी मालिका नजीकच्या काळात खेळणार नाही. भारतीय क्रिकेट संघ पुढील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंकेशी आणि ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडशी कसोटी मालिकेत दोन हात करेल. तोपर्यंत बीसीसीआय व भारतीय संघ व्यवस्थापन गांभीर्याने विचार करू शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.