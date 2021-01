BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुलींची तब्येत पुन्हा बिघडली; रुग्णालयात केलं दाखल 

कोलकाता - बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली आहे. सौरव गांगुली यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. नुकतीच त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया झाली आहे. त्यानंतर आज अचानक छातीत दुखायला लागल्यानं कोलकात्यातील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

याआधी गांगुलींना 2 जानेवारी रोजी छातीत दुखायला लागल्यानंतर कोलकात्यातील वुडलँड्स रुग्णालयात दाखल केलं होतं. तिथं सौरव गांगुली यांची अँजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया झाली होती. गेल्यावेळी ते घरात जिममध्ये व्यायाम करत असतानाच त्रास जाणवू लागला होता.

BCCI Chief Sourav Ganguly being taken to Apollo Hospital in Kolkata after he complained of chest pain. More details awaited.

(File photo) pic.twitter.com/e72Iai7eVz

— ANI (@ANI) January 27, 2021