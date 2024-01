Virat-Rohit बाबतच्या अपडेटमुळे उडाली खळबळ! निवडकर्त्यांना दोघेही का नको आहेत संघात?

India vs Afghanistan T20 Series India Squad | अफगाणिस्तानविरुद्धच्या 3 टी-20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ कधीही जाहीर केला जाऊ शकतो.

BCCI selectors don't want Rohit Sharma and Virat Kohli in India T20I squad sakal