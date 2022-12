Rahul Dravid : BCCI कडून प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांना नारळ ? हे तीन दिग्गज शर्यतीत

India New T20 Coach : भारतीय संघाचे सध्याचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांना टी-20 विश्वचषकात संघाच्या खराब कामगिरीनंतर टीकेला सामोरे जावे लागले होते. विश्वचषकात समतोल संघ बनवण्यात राहुल द्रविड पूर्णपणे अपयशी राहिले. एवढेच नाही तर मायदेशातील राहुल द्रविडच्या खराब प्रशिक्षकाने संघाला कामगिरीच्या बाबतीत पूर्णपणे मागे ढकलले आहे. टीम इंडियाचे कोचिंग राहुल द्रविडकडून होत नसल्याचे दिसते आहे. अशा परिस्थितीत टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्या जागी भारताकडे असे 3 पर्याय आहेत, ज्यांना लवकरात लवकर भारतीय संघाचे नवीन प्रशिक्षक बनवले जाऊ शकते. (India New T20 Coach Rahul Dravid on his WAY-OUT)

टीम इंडियाचा सर्वात अनुभवी खेळाडू महेंद्रसिंग धोनीला टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक बनताना पाहण्याची प्रत्येकाची इच्छा आहे. टी-20 विश्वचषक 2021 मध्ये टीम इंडियाचा मार्गदर्शक म्हणून महेंद्रसिंग धोनीच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. धोनीची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर तो लवकरच प्रशिक्षक बनण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्याचवेळी, राहुल द्रविडनंतर आता धोनीकडे टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक होण्यासाठी पूर्ण पात्रता आहे.

भारतीय संघाचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग टीम इंडियाचा प्रशिक्षक होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. यासाठी त्यांनी बीसीसीआयच्या निवड प्रक्रियेअंतर्गत अनेकवेळा अर्ज केला आहे. रवी शास्त्री यांच्या काळापासून सेहवाग टीम इंडियाचा प्रशिक्षक होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही. मात्र राहुल द्रविडला प्रशिक्षकपदावरून हटवल्यानंतर बीसीसीआय त्याच्या नावावर विचार करू शकते.

न्यूझीलंडचे माजी प्रशिक्षक माइक हसन हे आयपीएल संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे संचालक आहेत. हसनच्या कोचिंगमध्ये न्यूझीलंड संघाने अनेक मोठे पराक्रम केले आहेत. हसन 2012 मध्ये प्रशिक्षक बनले आणि संघाने 2015 एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्याचबरोबर टीम इंडियाचा स्टार बॅट्समन विराट कोहलीही माइक हसनच्या कोचिंग स्किल्सबद्दल जागरूक आहे. अशा परिस्थितीत राहुल द्रविडनंतर बीसीसीआय टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकासाठी हेसनच्या नावावर विचार करू शकते.