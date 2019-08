ऍशेस मालिका : लीडस्‌ : विश्‍वकरंडक अजिंक्‍यपदाच्या लढतीत इंग्लंडचा पराभव टाळण्यात मौल्यवान खेळी करणारा बेन स्टोक्‍स आता कसोटी क्रिकेट सामन्यातही इंग्लंडचा तारणहार ठरला. धीरोदात्त नाबाद 135 शतकी खेळी करून त्याने इंग्लंडला ऍशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केवळ एक गडी राखून विजय मिळवून दिला.

पहिल्या डावात 67 धावांत गारद होण्याची वेळ आल्यानंतरही इंग्लंडने दुसऱ्या डावात 359 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 9 बाद 362 धावा करून विजय मिळविला. या विजयासह इंग्लंडने मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली.

इंग्लंडसमोर विजयासाठी 359 धावांचे लक्ष्य होते. चौथ्या दिवशी 3 बाद 156 धावसंख्येवरून पुढे खेळायला सुरवात केल्यावर त्यांची सुरवात वाईट झाली. कर्णधार ज्यो रुट वैयक्तिक धावसंख्येत दोन धावांची भर घालून 77 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर 70 चेंडूत अवघ्या दोन धावा अशी कमालीची संयमी सुरूवात करणाऱ्या स्टोक्‍सने प्रथम बेअरस्टॉच्या साथीत पाचव्या विकेटसाठी 86 धावांची भागीदारी केली. ही जोडी जमली असे वाटत असताना बेअरस्टॉ (36) बाद झाला.

Hands up if you're the Player of the Match #Ashes pic.twitter.com/iooy8zqZLH

— ICC (@ICC) August 25, 2019