Pro Kabaddi 2019 : अखेरचे 28 सेकंद पडले पुणेरी पलटणवर भारी

कोलकता : प्रो-कबड्डीच्या मोसमात बचावातील क्षुल्लक चुकांमुळे पुणेरी पलटण संघाने रविवारी आणखी एक पराभव ओढवून घेतला. कोलकता टप्प्यात झालेल्या सामन्यात बंगाल वॉरियर्सने त्यांना 42-39 असे हरवले.

पंकज मोहितेच्या खोलवर चढाया आणि त्याला मनजीतकडून मिळालेल्या अष्यपैलू साथीमुळे मध्यंतराची 21-20 अशी पिछाडी भरून काढत पुणे संघाने सामन्याच्या अखेरच्या मिनिटापर्यंत 35-39 अशी आघाडी कायम राखली होती. मात्र, त्याचवेळी त्यांना अखेरची 28 सेकंद खेळून काढता आली नाहीत.

बंगालच्या नबीबक्षने पुण्याच्या तीन खेळाडूंमध्ये खोलवर चढाई करण्याचे केलेले धाडस यशस्वी ठरले. नबीबक्षची पकड करून त्याला जखडून ठेवण्याचे पुण्याच्या बचावफळीचे प्रयत्न फसले. त्याने आपला हात सोडवून घेत मध्य रेषेला टेकवला आणि तीन टचसह लोणचे दोन असे पाच गुण घेत सामना 40-39 असा फिरवला. त्यानंतर बलदेवने हाय फाईव्ह करताना मनजीतची पकड घेतली आणि अखेरच्या चढाईत मनिंदरने सुपर टेन साकार करून बंगालचा विजय साकार केला.

