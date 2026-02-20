क्रीडा

World FAZA Championship: नांदेडच्या भाग्यश्री जाधवने दुबईत जागतिक फाजा स्पर्धेत दोन सुवर्णपदकांसह भारताचे नाव उज्ज्वल केले

Bagyashree Jadhav Shines in Dubai: नांदेडची आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खेळाडू भाग्यश्री जाधव दुबईत जागतिक फाजा स्पर्धेत गोळाफेक व भालाफेकमध्ये सुवर्णपदक जिंकून देशाचा व जिल्ह्याचा गौरव वाढवला. त्यांच्या कारकीर्दीत आता ३४ जागतिक व राष्ट्रीय पदकांचा समावेश.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : होनवडज (ता.मुखेड) येथील आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खेळाडू भाग्यश्री जाधव यांनी दुबईत नुकत्याच झालेल्या जागतिक फाजा अजिंक्यपद स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करत दोन सुवर्णपदके जिंकली.

