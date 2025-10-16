क्रीडा

BWF World Championship: तन्वी, उन्नती, रक्षिताची विजयी वाटचाल कायम; जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेत यश

Tanvi Sharma: तन्वी शर्मा, उन्नती हुडा आणि रक्षिता श्री रामराज यांनी जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेत उपउपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. भारतीय खेळाडूंची विजयी वाटचाल कायम.
सकाळ वृत्तसेवा
गुवाहाटी : भारतीय खेळाडूंची विजयी वाटचाल बुधवारीही कायम राहिली. तन्वी शर्मा, उन्नती हुडा, रक्षिता श्री रामराज या खेळाडूंनी मुलींच्या एकेरीत प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर विजय मिळवत बीडब्ल्यूएफ जागतिक ज्युनियर अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये उपउपांत्यपूर्व फेरीत मजल मारली आणि पदक पटकावण्याच्या दिशेने वाटचाल केली.

