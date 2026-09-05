SATWIK CHIRAG: सात्त्विक-चिरागची धडाकेबाज कामगिरी; तीन गेमच्या थरारानंतर उपांत्य फेरीत प्रवेश, किदांबी श्रीकांतचे आव्हान संपले

शेनझेन (चीन) : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने चीन मास्टर्स या बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष दुहेरीची उपांत्य फेरी गाठली; मात्र पुरुष एकेरीतील किदांबी श्रीकांतचे आव्हान संपुष्टात आले..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत किम ॲस्ट्रप-अँडर्स रासमुसेन या जोडीवर तीन गेममध्ये मात केली. भारतीय जोडीने पहिला गेम २१-१३ असा जिंकत १-० अशी आघाडी मिळवली; मात्र पुढील गेममध्ये भारतीय जोडीला २१-१६ अशी हार पत्करावी लागली. .Korea Masters 2026: पहिला गेम गमावला, पण हार मानली नाही; अश्मिता चालिहाने थाटात जिंकला पहिला BWF वर्ल्ड टूर विजेतेपद.सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने अखेरच्या गेममध्ये दबावाखाली आपला खेळ उंचावला. त्यांनी हा गेम २१-१८ असा आपल्या नावावर करीत अंतिम चार फेरीमध्ये प्रवेश केला. भारतीय जोडीने एक तास व दहा मिनिटांत विजयाला गवसणी घातली..किदांबी श्रीकांतचा या स्पर्धेतील प्रवास उपांत्यपूर्व फेरीतच संपला. हाँगकाँगच्या ली चुक यियूने त्याचा सरळ दोन गेममध्ये पराभव केला. ३३ वर्षीय किदांबी श्रीकांतने यावर्षी अमेरिकन ओपन सुपर ३०० स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळवताना आपल्या जुन्या दमदार खेळाची झलक दाखवली होती; मात्र चीन मास्टर्सच्या उपांत्यपूर्व फेरीत त्याला १६-२१, १६-२१ असा पराभव स्वीकारावा लागला. हा सामना ३९ मिनिटे रंगला..याआधीच्या फेरीत किदांबी श्रीकांतने कॅनडाच्या व्हिक्टर लेईचा २१-१८, २१-१९ असा पराभव केला होता. ली चुकविरुद्ध मात्र किदांबी श्रीकांतला सुरुवातीपासूनच संघर्ष करावा लागला. पहिल्या गेममध्ये त्याने ३-० अशी आघाडी घेतली; पण ली चुकने सलग तीन गुण मिळवत ३-३ अशी बरोबरी केली. त्यानंतर त्याने सलग सहा गुण मिळवत १४-६ अशी मोठी आघाडी घेतली. .BWF World Championships: गतविजेत्याला आयुषचा धक्का; जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन.किदांबी श्रीकांतने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला; पण ली चुकने पहिला गेम जिंकला. दुसऱ्या गेममध्येही किदांबी श्रीकांतने ४-० अशी चांगली सुरुवात केली; मात्र ली चुकने ४-४ अशी बरोबरी साधली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.