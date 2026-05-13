Sports News: ‘सर्वांसाठी खेळ’ ते ऑलिंपिक यश; पुलेला गोपीचंद यांनी मांडला भारताच्या क्रीडा भविष्याचा रोडमॅप; श्रीनगर चिंतन शिबिरातून भारताच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा

क्रीडा क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी विकसित भारत@२०४७ अंतर्गत तीनदिवसीय चिंतन शिबिर २४ ते २६ एप्रिलला श्रीनगर येथे आयोजित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय बॅडमिंटन संघाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद यांनी क्रीडा क्षेत्राचा घेतलेला आढावा.चिंतन शिबिर या उपक्रमात सहभागी होण्याची मला दोन वेळा संधी मिळलेली असल्यामुळे, हा भारतीय क्रीडाविश्वातील अत्यंत योग्य वेळी हाती घेण्यात आलेला प्रभावी उपक्रम असल्याचे मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो. आपल्या देशाच्या क्रीडा क्षेत्राच्या प्रवासात आपण एका महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचलो असून या टप्प्यावर उद्देश, गुंतवणूक आणि प्रेरणा या तिन्ही गोष्टींचा मोठा संगम अनुभवास येत आहे..पूर्वी उपेक्षित असलेले भारताचे क्रीडा क्षेत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकभरात मुख्य प्रवाहात आले आहे. केवळ स्पर्धेत उतरण्यासाठीच नव्हे, तर आरोग्य, शिस्त आणि देशाभिमान म्हणूनही हे क्षेत्र महत्त्वाचे असल्याची जाणीव राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. राज्य सरकारे, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेशन्स, महासंघ आणि तळागाळातील संस्था असे सर्व घटक क्रीडा क्षेत्राच्या वाढीत योगदान देत आहेत.या सर्व संबंधित घटकांना एकाच समान व्यासपीठावर एकत्र आणण्याची क्षमता हे चिंतन शिबिर मुख्य कारण आहे. क्रीडा क्षेत्र हे मुळातच उत्पादन, मनोरंजन, फिटनेस, प्रसारमाध्यम आणि शिक्षण यांसारख्या विविध क्षेत्रांशी जोडलेले आहे..या सर्व घटकांना एकत्र येऊन दीर्घकालीन यशासाठी आवश्यक असलेल्या व्यापक दृष्टिकोन या शिबिरामुळे तयार होत आहे. हाच मोठा दृष्टिकोन अग्रस्थानी ठेवून विविध राज्यांमधील सर्वोत्तम रचना सादर केल्या जात आहे आणि त्याचे इतर राज्यात अनुकरण होत आहे.चिंतन शिबिराचे स्वरूप केवळ एक परिषद एवढेच मर्यादित नसून ती शिक्षणाची परिसंस्था (इकोसिस्टीम) आहे. त्यामध्ये सर्व संबंधितांना विचारांचे आदान-प्रदान करणे, आव्हाने किंवा समस्या समजून घेणे आणि त्यावर सर्वांनी मिळून परस्परांच्या सहकार्याने उपाययोजना आखणे शक्य होत आहे..त्याशिवाय त्यामध्ये विविध यशोगाथा प्रकाशझोतात येतात, त्या प्रेरणादायी ठरतात, त्यामुळे भारताचे क्रीडाक्षेत्र केवळ प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमधील पदकांपुरतेच मर्यादित न राहता ते सहभाग, समावेशकता आणि देशाची क्रीडा संस्कृती यादृष्टीनेही महत्त्वाचे बनले आहे.खेळांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलण्यास 'फिट इंडिया' चळवळ, आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे आयोजन आणि सायकलिंग स्पर्धांसारख्या सामुदायिक उपक्रमांचीही मदत झाली आहे. आता सर्वोच्च पातळीवर सर्वोत्तम स्थान पटकविण्यासाठी 'सर्वांसाठी खेळ' यावरही भर दिला जात आहे. पदक मिळवण्याची स्वप्ने आणि एकत्रित सहभाग हे आता वेगवेगळे विषय न राहता, ते एकाच प्रवाहाचे घटक आहेत..सरकारे, महासंघ, खासगी क्षेत्र आणि नागरी समाज अशा विविध घटकांच्या एकाच विचाराने एकत्र आणण्याची क्षमता हे श्रीनगर खेळ संकल्पाचे खरे बलस्थान आहे. भारताची क्रीडा क्षेत्रातील प्रगती ही संसाधने, ज्ञान आणि कौशल्याचे एकत्रीकरण करून सहकार्याच्या भूमिकेच्या बळावरच झाली पाहिजे. ही संकल्पना आता अधिक दृढ केली आहे.२०३६पर्यंत ऑलिंपिकमध्ये पहिल्या १० देशांमध्ये स्थान पटकवण्याची भारताची दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षा साध्य करायची असेल, तर अशा प्रकारचा समन्वय असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जागतिक दर्जाचे खेळाडू घडवण्यासाठी केवळ प्रतिभाच नव्हे, तर नियोजित इकोसिस्टीम असणेही गरजेचे असते. त्यामध्ये तळागाळातील खेळाडूंची निवड, शास्त्रोक्त प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, अव्वल प्रशिक्षण, स्पर्धांचा अनुभव आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक पाठबळ अशा सर्वच गोष्टी त्यामध्ये समाविष्ट असतात. हा संकल्प या सर्व घटकांना एका प्रणालीमध्ये जोडू शकेल, असा धोरणात्मक दुवा उपलब्ध करून देणारा आहे..यामध्ये प्रकर्षाने दिसून येणारी गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये असलेला आशावाद. भारताच्या क्रीडा क्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल असून सहकार्याच्या माध्यमातून आपण भक्कम, सर्वसमावेशक आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणारी क्रीडा संस्कृती निर्माण करू शकतो, असा विश्वास सर्वांना वाटत आहे.जागतिक क्रीडा स्तरावर आपल्या महत्त्वाकांक्षा खऱ्या अर्थाने साकारायच्या असतील, तर हा संवाद असाच सुरू राहिला पाहिजे आणि त्याला एकत्रित कृतीचे पाठबळ असले पाहिजे. श्रीनगर खेळ संकल्प हे आपल्यासाठी ते व्यासपीठ आहे. सर्वांनी मिळून, भारताला आपल्या क्रीडा क्षेत्रातील आकांक्षांचे ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये कायमस्वरूपी यशात रूपांतर करण्यासाठी भक्कम पायाभरणी करण्याची संधी त्याद्वारे दिली गेली आहे..