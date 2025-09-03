World Badminton Championships : ऑलिंपिक वेदनेवर जागतिक पदकाची फुंकर : चिराग शेट्टी

नवी दिल्ली : पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पदकापासून दूर राहिलेल्या सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत ब्राँझपदकाची कमाई केली. याच पार्श्वभूमीवर चिराग शेट्टी याने आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावता आले नाही. मन दु:खी झाले. वेदना होऊ लागल्या. पॅरिसमध्येच पार पडलेल्या जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदक पटकावता आले. यामुळे साहजिकच आनंद झाला आहे. .ऑलिंपिकमधील वेदना त्यामुळे मागे ठेवल्या. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुषांच्या दुहेरीत मलेशियाच्या ॲरोन चिए व सोह यिक या जोडीवर विजय मिळवत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आणि पदक पक्के केले, मात्र चेन यांग व लिऊ यी या चीनच्या जोडीविरुद्ध उपांत्य लढतीत भारतीय जोडीला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशांना सुरुंग लागला. तसेच सुवर्णपदक जिंकण्याच्या आशांवरही पाणी फेरले गेले..साईना, सिंधूच्या पंक्तीतसात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी या जोडीने जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदक पटकावत साईना नेहवाल व पी. व्ही. सिंधू यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले. साईना नेहवाल व पी. व्ही. सिंधू या दोघींनीही जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये दोन पदके पटकावली आहेत..मलेशियन जोडीवरील विजय महत्त्वाचाचिराग शेट्टी या वेळी म्हणाला की, ऑलिंपिकमध्ये मलेशियन खेळाडूंविरुद्ध खेळताना आमचा पराभव झाला, पण जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये आम्हाला त्यांच्याविरोधात विजय मिळवता आला. त्यामुळे पदकापेक्षाही हा विजय महत्त्वाचा ठरला. आम्ही मलेशियन जोडीला सहज पराभूत केले. तसेच या विजयानंतर आम्हाला आमची क्षमता समजली. तांत्रिकदृष्ट्या शानदार खेळ केल्यास आम्ही कुणालाही पराभूत करू शकतो, हे आम्हाला पटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.