Colonel CK Nayudu Karandak : विदर्भाचा आसामवर डावाने विजय; साहिलचे चार व हिमांशूचे तीन बळी

नागपूर - साहिल शेख व हिमांशू कावळेच्या प्रभावी माऱ्याच्या जोरावर विदर्भाने २३ वर्षांखालील मुलांच्या कर्नल सी. के. नायडू करंडक (एलिट ‘ब’ गट) क्रिकेट स्पर्धेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात कमकुवत आसामचा एक डाव व पाच धावांनी धुव्वा उडविला. मात्र, या दणदणीत विजयानंतरही विदर्भ बादफेरीपासून वंचित राहिला..जामठा येथील विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या स्टेडियमवर तिसऱ्याच दिवशी संपलेल्या लढतीत आसामच्या सर्वबाद १५७ या धावसंख्येचा पाठलाग करताना विदर्भाने ३७२ धावा करून पहिल्या डावात २१५ धावांची भक्कम आघाडी घेतली होती..दानिश मालेवारच्या ८५ धावा (१०० चेंडू, ८ चौकार, ३ षटकार) सलामीवीर अभिषेक अग्रवालच्या ७४ धावा (१३१ चेंडू, १० चौकार), कर्णधार महंमद फैजच्या ६५ धावा ( ९८ चेंडू, ८ चौकार, ३ षटकार) आणि प्रथम माहेश्वरीच्या ६० धावा (६६ चेंडू, ५ चौकार, ४ षटकार) विदर्भाच्या डावाचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरले.आसामचा दुसरा डावही अवघ्या २१० धावांत आटोपल्याने पाहुण्या संघाला डावाने पराभव स्वीकारावा लागला. परवेज मुशरफने ६६ धावा (११६ चेंडू, ९ चौकार, १ षटकार) व सलामीवीर प्रद्युम्न सैकियाने ६२ धावा (१६२ चेंडू, ९ चौकार) चिवट प्रतिकार केला..विदर्भाकडून साहिल शेखने ७० धावांत सर्वाधिक चार, तर हिमांशू कावळेने ५४ धावांत तीन गडी बाद केले. एलिट ‘ब’ गटातून मुंबई (८४ गुण) व राजस्थानने (७६ गुण) अनुक्रमे प्रथम व द्वितीय स्थान मिळवून बादफेरीत प्रवेश केला. तर ६७ गुणांची कमाई करणाऱ्या विदर्भाला तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.