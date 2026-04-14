Commonwealth Games 2030: कबड्डी-खो खोला जागतिक मंचावर संधी? राष्ट्रकुल 2030 साठी मोठी घोषणा!

नवी दिल्ली : भारतामध्ये २०३०मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये क्रिकेट व हॉकी या खेळांसह महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब आणि योग या चारपैकी दोन मातीतील खेळांचा समावेश राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये करण्यात येणार आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांच्याकडून सोमवारी याबाबतची माहिती देण्यात आली..राष्ट्रकुल क्रीडा मंडळाचे शिष्टमंडळ मागील आठवड्यात भारतामध्ये आले होते. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा अहमदाबाद या शहरामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेच्या तयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांनी येथील दौरा केला..Thane News: डोंबिवलीतील क्रीडा संकुलाचा कायापालट होणार! बहुमजली इमारतीसह खेळांसाठी अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध होणार .याप्रसंगी अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे, सीईओ कॅटी सॅडलेयर, संचालक डॅरेन हॉल, ॲन लुईस मॉर्गन, एक्स्पर्ट नील कार्ने या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांची भेट घेतली. या बैठकीत स्पर्धा तयारी आणि त्यानंतर सुविधांचा वापर यावर सविस्तर चर्चा झाली..मनसुख मांडवीय या वेळी म्हणाले, की क्रिकेट व हॉकी या दोन खेळांचा समावेश २०३०मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत निश्चित करण्यात येईल. तसेच कबड्डी, मल्लखांब, खो-खो आणि योग या चारपैकी दोन खेळांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये ॲथलेटिक्स, पॅरा ॲथलेटिक्स, जलतरण, पॅरा जलतरण, टेबल टेनिस, पॅरा टेबल टेनिस, बोल्स, पॅरा बोल्स, वेटलिफ्टिंग, पॅरा पॉवरलिफ्टिंग, जिम्नॅस्टिक्स, नेटबॉल, बॉक्सिंग या खेळांचा समावेश असणार आहे. २०३०मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये १७ क्रीडा प्रकारांच्या शर्यती रंगणार आहेत..Open Golf: नवी मुंबईत एक कोटी रुपये बक्षिसांची गोल्फ स्पर्धा; राष्ट्रीय अन् आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा सहभाग; १८ होल मैदानावर चुरस .ग्लासगो स्पर्धेतून क्रिकेट, हॉकीला वगळलेयंदा ग्लासगो येथे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या क्रीडा स्पर्धेमध्ये १० खेळांचाच समावेश करण्यात आला आहे. यामधून क्रिकेट व हॉकी या दोन खेळांना वगळण्यात आले आहे..२०१०नंतर आयोजनभारतामध्ये २०१०मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता २०३०मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा भारतात होणार आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर भारतामध्ये या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नायजेरियावर मात करीत भारताने यजमानपदाचा मान यंदा मिळवला आहे. या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी भारत प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसेल. कारण २०३६मध्ये भारत ऑलिंपिक आयोजनासाठी प्रयत्न करीत आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा यशस्वी ठरल्यानंतर भारताचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावलेला असेल. .फॉर्म्युला वन शर्यतीचे पुनरागमन?राष्ट्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांनी या वेळी फॉर्म्युला वन या कार रेसिंग शर्यतीच्या भारतामधील आयोजनाचेही संकेत दिले. ते म्हणाले, की फॉर्म्युला वन ही आंतरराष्ट्रीय शर्यत तीन सलग वर्षांमध्ये ग्रेटर नॉएडा येथील बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किटवर आयोजित करण्यात आली. मात्र त्यानंतर कर व नोकरशाहीतील अडथळ्यांमुळे २०१३नंतर या शर्यतीच्या आयोजनाला पूर्णविराम लावण्यात आला. आता मात्र २०२७पासून ही शर्यत पुन्हा भारतात खेळवण्याची आशा निर्माण झाली आहे. तीन कंपन्या शर्यतीचे आयोजन करण्यासाठी पुढे आलेल्या आहेत.