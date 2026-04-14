Commonwealth Games 2030: कबड्डी-खो खोला जागतिक मंचावर संधी? राष्ट्रकुल 2030 साठी मोठी घोषणा!

India to Host Commonwealth Games 2030 in Ahmedabad: २०३०च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब आणि योग या भारतीय मातीतील खेळांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अहमदाबाद येथे होणाऱ्या या स्पर्धेबाबत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : भारतामध्ये २०३०मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये क्रिकेट व हॉकी या खेळांसह महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब आणि योग या चारपैकी दोन मातीतील खेळांचा समावेश राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये करण्यात येणार आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांच्याकडून सोमवारी याबाबतची माहिती देण्यात आली.

Related Stories

No stories found.