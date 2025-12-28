Ashes Series : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या सीईओंची झोप उडाली; दोन दिवसांत सामना संपल्यामुळे नुकसानीची भीती

मेलबर्न - यंदाच्या ॲशेस मालिकेतील हा दुसरा कसोटी सामना दोन दिवसांतच संपल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे, या भीतीमुळे त्यांचे कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) टॉड ग्रीनबर्ग यांनी आपली झोप उडाल्याची कबुली दिली..या ॲशेस मालिकेचा निकाल आधीच लागलेला आहे. तरीही बॉक्सिंग डे दिवशी सुरू झालेल्या या सामन्याबाबत मोठी उत्सुकता होती. पहिल्या तीन दिवसांची मोठ्या प्रमाणात आागाऊ तिकीटविक्री झाली होती आणि पुढच्या दोन दिवसांच्या तिकिटांची मागणीही होत होती. या सामन्यात प्रेक्षकसंख्येचा विक्रम मोडला जाण्याची चिन्हे दिसत होती..या मालिकेतील पहिला सामना पर्थ येथे झाला होता, तोही पहिल्या दोन दिवसांतच संपला. (त्या सामन्यातही पहिल्या दिवशी १९ फलंदाज बाद झाले होते) त्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला एकूण ५० लाख ऑस्ट्रेलियन आणि ३.३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचे नुकसान झाले होते. आता मेलबर्न येथील सामनाही दोन दिवसांत संपल्यामुळे नुकसानीची ही रक्कम तेवढीच असू शकेल, असे सांगण्यात येत आहे..मेलबर्न येथील या कसोटी सामन्यात पहिल्या दिवशी ९४,१९९ एवढी विक्रमी प्रेक्षकसंख्या होती. आजच्या दुसऱ्या दिवशीही स्टेडियम हाऊसफुल्ल होते, तरीही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणे, हे चिंता करणारे आहे, असे ग्रीनबर्ग म्हणाले..पहिल्या दिवशी २० फलंदाज बाद होणे हे फारच अधिक आहे, असे मत ग्रीनबर्ग यांनी आजच्या दिवशी सकाळी रेडिओवर बोलताना सांगितले. प्रेक्षकांना हे कदाचित रंजक वाटत असेल; पण आमच्यासाठी सामना अधिक काळ खेळला गेला पाहिजे, त्यामुळे असे कमीत कमी दिवसांत संपणारे सामने आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे असते, अशी निराशा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.