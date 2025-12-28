क्रीडा

Ashes Series : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या सीईओंची झोप उडाली; दोन दिवसांत सामना संपल्यामुळे नुकसानीची भीती

यंदाच्या ॲशेस मालिकेतील हा दुसरा कसोटी सामना दोन दिवसांतच संपल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार.
सकाळ वृत्तसेवा
मेलबर्न - यंदाच्या ॲशेस मालिकेतील हा दुसरा कसोटी सामना दोन दिवसांतच संपल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे, या भीतीमुळे त्यांचे कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) टॉड ग्रीनबर्ग यांनी आपली झोप उडाल्याची कबुली दिली.

