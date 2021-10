India vs Pakistan T20 World Cup 2021: भारतीय संघ (team India) आज आपला टी२० विश्वचषक २०२१मधील (T20Z World Cup 2021) प्रवास सुरू करणार आहे. पहिले दोन सराव सामने जिंकल्यामुळे भारतीय संघ आज पाकिस्तानविरूद्ध (Ind vs Pak) विजयाच्या इराद्याने उतरेल यात शंकाच नाही. भारतीय संघाने आपला अंतिम संघ अद्याप जाहीर केलेला नाही. टॉसच्या वेळी विराट कोहली आपलं Playing XI जाहीर करेल. पण, आपला संघ समतोल असेल असं विराटने सामन्याच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. पाकिस्तानच्या (Pakistan Cricket) संघाने मात्र या दमदार सामन्यासाठी कालच १२ खेळाडूंचा संघ जाहीर केला. या सामन्याची जोरदार चर्चा सुरू असताना ऑस्ट्रेलियाचा महान फिरकीपटू शेन वॉर्न (Shane Warne) याने भारताचा मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) याला एक ट्विटमध्ये टॅग करून प्रश्न विचारला. (IND vs PAK in T20 World Cup 2021 Sachin Tendulkar was asked a Question by Shane Warne by Tagging in Tweet)

भारत विरूद्ध पाकिस्तान या सामन्याबद्दल गेल्या दोन दिवसांपासून खूपच चर्चा रंगली आहे. याचबद्दल शेन वॉर्नने एक ट्विट केलं. "टी२० विश्वचषक स्पर्धेत आज होणारा भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना सुमारे १ बिलियन लोक पाहतील असा अंदाज वर्तवला जातो आहे. क्रिकेट हा जगातील लोकप्रिय खेळांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळ आहे हे मला माहिती आहे. पण आजचा सामना खरंच एवढी लोकं बघतील का? हे खरंय का.. सचिन तेंडुलकर, वासिम अक्रम?", असं ट्विट त्याने केलं.

दरम्यान, भारत विरूद्ध पाकिस्तान हा सामना आज दुबईमध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्याआधी भारताने दोन सराव सामने खेळले. या दोन सामन्यात भारताने आधी इंग्लंड आणि नंतर ऑस्ट्रेलिया अशा दोन तुल्यबळ संघांना धूळ चारली. असं असलं तरी भारत-पाक सामन्याचे दडपण हे वेगळंच असतं. त्यामुळे या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं लक्ष आहे.