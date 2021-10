IND vs PAK Video: आफ्रिदीने उडवला केएल राहुलचा क्लीन बोल्ड!

India vs Pakistan, T20 World Cup 2021: भारताचा (Team India) सध्या टी२० वर्ल्ड कपमधील सलामीचा सामना पाकिस्तान (Pakistan) विरोधात सुरू आहे. या सामन्यात भारताच्या डावाची (Ind vs Pak) सुरूवात खराब झाली. सलामीवीर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इनस्विंग झालेल्या पहिल्याच चेंडूवर पायचीत झाला. त्याला शून्यावर बाद व्हावे लागले. त्यानंतर केएल राहुल (KL Rahul) दमदार फलंदाजी करेल अशी आशा होती. पण शाहीन आफ्रिदीच्या अतिशय वेगवान आणि इनस्विंग होणाऱ्या चेंडूवर तो बाद झाला. (IND vs PAK Video KL Rahul bowled by Shaheen Afridi beauty of swing Bowling T20 World Cup 2021)

शाहीद आफ्रिदीने दुसऱ्या षटकात राहुलला गोलंदाजी टाकण्यास सुरूवात केली. त्यावेळी एक चेंडू टप्पा पडताक्षणीच पटकन आतल्या बाजूला वळला. राहुलला काहीही कळण्याआधीच चेंडू त्याच्या बॅट आणि पायाच्या मधून थेट स्टंपवर आदळला आणि त्याला त्रिफळाचीत होण्याची वेळ आली.

दरम्यान, भारतीय संघाचा पहिला सराव सामना इंग्लंडविरोधात होता. त्यावेळी इशान किशनने नाबाद ७० धावांची दमदार खेळी केली होती. पण आजच्या सामन्यात त्याला संधी देण्यात आली नाही. त्यासोबत भारताचा अनुभवी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन यालाही संघाबाहेर ठेवण्यात आले आहे. युवा वरूण चक्रवर्ती याला संघात स्थान दिले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गोलंदाजीबाबत साशंकता असूनही हार्दिक पांड्याला संघात स्थान मिळाले आहेत आणि शार्दूल ठाकूरला संघातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.