India vs Pakistan, T20 World Cup 2021: पाकिस्तानविरूद्ध भारताने (Ind vs Pak) टॉस गमावला आणि विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) नेतृत्वाखालील टीम इंडिया (Team India) प्रथम फलंदाजीला उतरली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) शून्यावर तर केएल राहुल (KL Rahul) 3 धावांवर बाद झाला. या दोघांनाही शाहीन आफ्रिदीने (Shaheen Afridi) इनस्विंग चेंडू टाकत माघारी पाठवलं. चेंडू इनस्विंग होत असताना विराटने (Virat Kohli) मात्र त्याच्या गोलंदाजीची भीती बाळगली नाही. स्विंग चेंडूवर विराटने स्टंपपासून थोडासा बाहेरच्या दिशेला गेला आणि त्याने थेट आफ्रिदीच्या डोक्यावर सणसणीत षटकार लगावला. (India vs Pakistan Video Virat Kohli big six to Shaheen Afridi T20 World Cup 2021)

दरम्यान, भारताच्या संघाने फॉर्मात असलेल्या इशान किशनला संघात स्थान दिले नाही. भारतीय संघाचा पहिला सराव सामना इंग्लंडविरोधात होता. त्यावेळी इशान किशनने नाबाद ७० धावांची दमदार खेळी केली होती. पण आजच्या सामन्यात त्याला संधी देण्यात आली नाही. त्यासोबतच अनुभवी रविचंद्रन अश्विन यालाही संघात संधी मिळाली नाही. त्याजागी युवा वरूण चक्रवर्तीला संधी मिळाली. तसेच, गोलंदाजीबाबत साशंक असलेल्या हार्दिक पांड्यावर कोहलीने शार्दूलपेक्षा अधिक विश्वास दाखवला.