T20 World Cup 2021, Who Should Open For India : इंग्लंड विरुद्धच्या सराव सामन्यासाठी मैदानात उतरण्यापूर्वी विराट कोहलीने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतीय संघाचा मास्टर प्लॅन सांगितला. रोहित शर्मासोबत लोकेश राहुल डावाला सुरुवात करेल, असे कोहलीने स्पष्ट केले आहे. तर कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना दिसणार आहे. यापूर्वी कोहलीने रोहितसोबत डावाला सुरुवात करेन, असे म्हटले होते. पण आता त्याने आपले हे शब्द माघारी घेतले आहेत. नुकत्याच झालेल्या आयपीएल स्पर्धेनंतर बऱ्याच गोष्टी बदलल्या असून विराट आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनाने ओपनिंगची नवी रणनिती आखल्याचे दिसते.

इंग्लंड विरुद्धच्या सराव सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टॉसनंतर कोहलीने वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी ओपनिंगच्या मुद्यावर भाष्य केले. रोहित शर्मा डावाला सुरुवात करण्यासाठी सर्वोत्तम खेळाडू आहे. आयपीएलमध्ये लोकेश राहुलने दमदार कामगिरी करुन दाखवलीये. त्यामुळे आगामी स्पर्धेत ही जोडी भारतीय संघाच्या डावाला सुरुवात करेल. यावेळी स्वत: तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यास तयार असल्याचे विराट कोहलीने सांगितले.

वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी विराट कोहलीने रोहितसोबत डावाला सुरुवात करणार असल्याचे बोलून दाखवले होते. काही सामन्यात या जोडीने सुरुवातही केली. पण टी- 20 वर्ल्ड कपसाठी लोकेश राहुल संघात आल्यानंतर भारतीय संघात सलामीसाठी कोण? हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. कोहलीने या प्रश्नावर पडदा पडला आहे.

