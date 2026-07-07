Afghanistan Cricketer: आजाराशी झुंज अखेर संपली! अफगाणिस्तानच्या माजी वेगवान गोलंदाजाचं निधन; क्रिकेटविश्वात शोककळा

Shapoor Zadran passes away after long illness: अफगाणिस्तान क्रिकेटला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज शापूर जद्रान यांचे मंगळवारी दीर्घ आजाराने निधन झाले. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (ACB) त्यांच्या निधनाची अधिकृत माहिती दिली. बुधवारी त्याचा ३९ वा वाढदिवस असता..शापूर जद्रान गेल्या काही महिन्यांपासून नवी दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार घेत होता. त्यांना हेमोफॅगोसाइटिक लिम्फोहिस्टिओसायटोसिस (HLH) हा दुर्मिळ आणि जीवघेणा आजार झाला होता. या आजारात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्तीच अतिसक्रिय होऊन शरीरातील अवयवांवर परिणाम करते. त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती आणि ते आयसीयूमध्ये जीवनाशी झुंज देत होता..अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सोशल मीडियावर शोक व्यक्त करत म्हटले, "अत्यंत दुःखद मनाने आम्ही अफगाणिस्तानचे माजी वेगवान गोलंदाज शापूर जद्रान यांच्या निधनाची बातमी जाहीर करत आहोत."२००९ ते २०२० या काळात शापूर जद्रान यांनी अफगाणिस्तानकडून ८० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. ६ फूट २ इंच उंची, लांबसडक केस आणि आक्रमक गोलंदाजीमुळे त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती..गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांची प्रकृती खालावू लागली. अफगाणिस्तानातील डॉक्टरांनी त्यांना पुढील उपचारांसाठी भारतात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर जानेवारीमध्ये ते नवी दिल्लीत दाखल झाले..Gill - Ishan Century: कर्णधार शुभमन गिलचं दमदार शतक! ईशान किशनने चोपलं, पण रोहितचं टेन्शन वाढवलं.शापूर यांचे धाकटे बंधू घमाई जद्रान यांनी सांगितले की, रशीद खान आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मिर्वाईस अशरफ यांनी भारताचा व्हिसा आणि उपचारासाठी मदत केली. अशरफ यांनी जय शाह यांच्याशी संपर्क साधला, तर रशीद खानने भारतीय क्रिकेटमधील आपल्या संपर्कांच्या माध्यमातून उपचाराची व्यवस्था करण्यात मदत केली. शापूर जद्रान यांच्या निधनामुळे अफगाणिस्तान क्रिकेटने आपल्या अनुभवी वेगवान गोलंदाजाला गमावले असून, त्यांच्या निधनाबद्दल क्रिकेटविश्वातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.