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Afghanistan Cricketer: आजाराशी झुंज अखेर संपली! अफगाणिस्तानच्या माजी वेगवान गोलंदाजाचं निधन; क्रिकेटविश्वात शोककळा

Shapoor Zadran passes away after long illness: अफगाणिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शापूर जद्रान यांचे दुर्मिळ HLH आजाराशी झुंज देताना निधन झाले. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अधिकृत माहिती देत श्रद्धांजली अर्पण केली.
Afghanistan Cricketer

Afghanistan Cricketer

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Shapoor Zadran passes away after long illness: अफगाणिस्तान क्रिकेटला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज शापूर जद्रान यांचे मंगळवारी दीर्घ आजाराने निधन झाले.

अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (ACB) त्यांच्या निधनाची अधिकृत माहिती दिली. बुधवारी त्याचा ३९ वा वाढदिवस असता.

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